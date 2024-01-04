РВК-Архангельск благоустраивает город после ремонтных работ

Специалисты по благоустройству РВК-Архангельск начали благоустраивать участки города, где в последние две недели проводились восстановительные работы на сетях водоснабжения. Специальная бригада по благоустройству создана при цехе строительства сетей. Сегодня они ведут работы в месте проведения раскопок на перекрестке улицы Шубина и проспекта Советских космонавтов. Здесь устраняли утечку на магистральном водоводе диаметром 300 мм. Сейчас бригада по благоустройству будет аккуратно засыпать котлован песком и грунтом, восстановит колодцы.

«Количество адресов, где нужно будет привести территории в порядок, исчисляется десятками. Наши коллеги за короткий период устранили более ста повреждений на сетях водоснабжения, более половины из них были связаны с земляными работами. Сейчас на каждый объект нужно завезти грунт, подсыпать песком и щебнем, выровнять территорию», - рассказал мастер цеха строительства сетей РВК-Архангельск Марк Бодухин.

Сейчас благоустройство будет временным – асфальт возможно укладывать только в летний период, когда начнут работать асфальтовые заводы.

«Полное восстановление благоустройства возможно только в теплое время года, поэтому осенью, зимой и ранней весной участки после раскопок восстанавливаем в «зимнем» варианте — место разрытия заполняется щебнем и огораживается. Весной наши специалисты приведут в порядок зеленые зоны, засыплют щебнем поврежденные участки дорог с постоянным мониторингом его состояния и необходимой подсыпкой. Поэтому если в вашем дворе «РВК-Архангельск» проводил ремонт, а благоустройство ещё не восстановлено, не волнуйтесь, у нас на контроле все адреса, и мы обязательно наведём порядок», — уточнил начальник цеха строительства сетей РВК-Архангельск Максим Алешинцев.