Работодатели Архангельска рассказали о своей щедрости

Курсы за счет предприятия уже стали базовым стандартом; чаще всего в пакете C&B работодатели предоставляют персоналу корпоративное обучение — его предлагают 53% архангельских компаний. Подарки к праздничным датам и корпоративные мероприятия делят второе место (по 50%).

Получить материальную помощь в сложных жизненных ситуациях имеет возможность персонал 41% организаций. 3 из 10 работодателей компенсируют отдельным категориям сотрудников расходы на сотовую связь и интернет.



Полисы добровольного медицинского страхования оплачивает каждый четвертый наниматель (26%). Компенсацию за занятия фитнесом предоставляют 15% организаций. Несколько дополнительных дней к отпускам 15% работодателей. 12% компаний предоставляют льготные путевки.

В 10% организаций сотрудники имеют возможность воспользоваться консультациями корпоративных психологов, финансистов и юристов.

Здоровье работников становится корпоративной ответственностью, компании не просто лечат, а пытаются влиять на образ жизни сотрудника и предотвращать выгорание.

