Работодатели соблазняют архангелогородцев компенсационными пакетами

Наиболее распространенной составляющей компенсационных пакетов в архангельских компаниях является корпоративное обучение (53% компаний), что, с одной стороны, подчеркивает ценность квалифицированных специалистов, а с другой, свидетельствует о кадровом голоде, когда предприятия нанимают минимально подходящих людей и затем обучают их специфике работы. Этот тот случай, когда составляющая компенсационных пакетов одинаково сильно нужна и работникам, и работодателям. 

В каждой второй компании в систему C&B входят корпоративные мероприятия и подарки к праздничным датам. Материальную помощь сегодня предоставляют 46% работодателей из Поморья.

 Компенсацию мобильной связи и интернета гарантируют в 36% компаний. В 24% организаций персонал имеет возможность приобретать продукцию и услуги с корпоративной скидкой. Компенсация расходов на питание действует в 22% компаний. Полис ДМС предоставляют работникам 21% нанимателей. 18% компаний организуют доставку персонала на работу корпоративным транспортом, 15% оплачивают проездные на общественный транспорт. 13% компаний компенсируют расходы на аренду жилья, 11% — предоставляют несколько дней отпуска сверх положенных по ТК РФ.

 

27 август 08:00 | : Будни

