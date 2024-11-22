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Архангельская молодежь при устройстве на работу выбирает льготную ипотеку

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные горожане из Архангельска.

Если бы у архангелогородцев была возможность выбрать себе компенсационный пакет, то 4 из 10 выбрали бы оплачиваемый полис добровольного медицинского страхования. 3 из 10 предпочли бы обучение за счет компании, каждый пятый — бесплатное питание, еще столько же — доплаты к отпускным выплатам или компенсацию расходов на аренду жилья.

 По 18% заинтересованы в получении материальной помощи и возможности взять служебную ипотеку. 17% мечтают о льготных путевках, 16% — об оплате спортклуба или бассейна. Дополнительные несколько дней отпуска в год интересуют 15%, еще столько же выбрали бы возможность получения беспроцентной ссуды. По 13% нуждаются в оплате проезда в общественном транспорте или предоставлении служебного транспорта. 11% хотят компенсацию мобильной связи или интернета, 6% — подарки к праздничным датам, 5% — возможность приобретения со скидкой услуг или продукции компании. Помощь корпоративного юриста, финансиста или психолога выбрали 4%, а участие в корпоративных мероприятиях — всего 3%.

 Женщины чаще мужчин предпочитают полис ДМС (44% против 38% соответственно), обучение за счет компании (34% против 29%), предоставление льготных путевок (22% против 13%), оплату спортивных занятий (18% против 15%), дополнительный отпуск (17% против 14%), а также оплату проезда (16% против 10%). Мужчины же чаще выбирают компенсацию питания (24% против 18% среди женщин) и аренды жилья (25% против 17%), материальную помощь (20% против 16%), возможность получить беспроцентную ссуду (19% против 11%) и предоставление служебного транспорта (16% против 11%).

 Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, ценит компенсацию аренды жилья, материальную помощь, льготную ипотеку, а также помощь корпоративного психолога. Для горожан старше 45 лет важнее возможность получения беспроцентной ссуды и компенсация затрат на связь.

 Опрошенные с доходом до 50 тысяч рублей чаще тех, кто зарабатывает больше, выбирают обучение за счет компании, материальную помощь, компенсацию проезда и связи. Полис ДМС больше всего интересен респондентам с доходом от 50 до 100 тысяч рублей. Те же, чей доход в месяц больше 100 тысяч рублей, чаще выбирают компенсацию аренды жилья, льготную ипотеку, оплату спортклуба, возможность получения займа и служебного транспорта.

 А что же предлагают работодатели? В реальных компенсационных пакетах на первом месте — обучение сотрудников за счет компании и подарки к праздникам (их предоставляют по 53% работодателей), на втором — корпоративные мероприятия (50%), на третьем — компенсация расходов на связь и интернет (38%). 37% компаний включают в пакет компенсаций материальную помощь, 29% — возможность приобретения со скидкой услуг или продукции компании, а каждая пятая организация оплачивает питание. Предоставляют служебное авто 19% работодателей, еще столько же — полис ДМС. 16% компенсируют аренду жилья, по 14% дают дополнительные дни к отпуску и доплачивают к отпускным выплатам. Каждая десятая компания предоставляет беспроцентные ссуды.

11 декабрь 08:00 | : Будни

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