Архангельская область: майские праздники буквально за копейки

Конечно, «копейки» в масштабе сегодняшних актуальных цен на отдых. И тем не менее…

Архангельская область заняла второе место в топ‑10 направлений с самой низкой совокупной средней стоимостью авиаперелета и размещения на одну ночь в период майских праздников 2026 года. К таким выводам пришли аналитики Яндекс Путешествий, изучив обезличенные данные бронирований авиабилетов и отелей на период с 1 по 10 мая 2026 года.

Медианная стоимость перелета в Архангельской области составляет 8 380 рублей, средняя стоимость ночи — 7 220 рублей. Сумма этих показателей составляет 15 600 рублей.

При планировании поездки россияне могут ориентироваться не только на популярность направления, но и на текущий уровень цен — в ряде случаев он остается ниже или сопоставим с прошлым годом даже в период высокого спроса.