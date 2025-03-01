Квадратный метр в новостройках Архангельска дорос до 142 000 рублей

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в марте относительно февраля в среднем по российским городам-миллионникам стоимость метра на первичном рынке увеличилась на 0,6% и достигла 181 000 рублей. При этом в 11 из 16 мегаполисов отмечается увеличение цены.

В Архангельске медианная стоимость квадратного метра в новостройках в марте составила 142 000 рублей. За месяц она увеличилась на 2,6%. При этом количество доступных предложений снизилось (-5,1%). Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке в феврале составила 6,4 млн рублей, а средняя площадь лота в Архангельске составляет 42,5 кв.м.

Для сравнения: Медианная стоимость метра в новостройках сократилась за последний месяц в Санкт-Петербурге (-4,7% до 263 000 рублей), Краснодаре (-3% до 145 000 рублей) и Ростове-на-Дону (-1,3% до 140 000 рублей). В Перми (-0,3% до 156 000 рублей) и Нижнем Новгороде (-0,1% до 185 000 рублей) сокращение цены было незначительным и может считаться стагнацией.