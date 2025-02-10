В Архангельской области цена частного дома достигла 4 млн рублей

По данным Яндекс Недвижимости, средняя полная цена частных домов в регионах со столицами-миллионниками за год увеличилась на 13,2% и составила 10,1 млн рублей. Медианная стоимость квадратного метра частного дома в исследуемых регионах составила 77 тыс. рублей в феврале 2025 года. В то же время цена «квадрата» в новостройках в этих регионах в среднем составляет 158 тыс. рублей, а на вторичном рынке — 114 тыс. рублей.

В Архангельской области средняя полная цена дома за год увеличилась на 14,4% и составила 4 млн рублей. Медианная стоимость квадратного метра в регионе составила 45 тыс. рублей в феврале 2025 года. В то же время цена «квадрата» в новостройках региона составляет 132 тыс. рублей, а на вторичном рынке — 92 тыс. рублей. Количество новых предложений в сегменте частных домов в области за год выросло на 46,7%, при этом средняя площадь уменьшилась на 1%.