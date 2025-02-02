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В последний месяц зимы в Архангельске стали дешеветь новостройки

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в первые три недели февраля относительно полного января в среднем по российским городам-миллионникам стоимость метра на первичном рынке начала стагнировать. В феврале медианная цена метра в новостройках миллионников находится на уровне 180 000 рублей, за месяц она снизилась на 0,1%. Медианная полная цена за месяц не изменилась и осталась на уровне 9 млн рублей. При этом почти в половине мегаполисов отмечается более значительное сокращение цены.

В Архангельске медианная стоимость квадратного метра в новостройках в феврале составила 138 000 рублей. За месяц она снизилась на 3,4%. Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке в феврале составила 6,4 млн рублей. Средняя площадь лота в Архангельске составляет 43,7 кв.м.

Для сравнения: медианная стоимость метра в новостройках сократилась за последний месяц в следующих городах: Красноярске (-3,6% до 143 000 рублей), Краснодаре (-3,6% до 150 000 рублей), Ростове-на-Дону (-1,2% до 143 000 рублей), Санкт-Петербурге (-0,7% до 279 000 рублей), Уфе (- 0,6% до 158 000 рублей), Перми (-0,4% до 156 000 рублей). 

26 февраль 09:51 | : Экономика

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