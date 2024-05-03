Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области одни из самых бюджетных цен на номер в отеле

Архангельская область вошла в топ российских регионов с самым доступным проживанием в отелях. Средняя цена за ночь в отеле – 4 800 рублей. В среднем отели в области бронируют на 2 ночи, а горизонт бронирования составляет 30 дней. В столице региона средняя цена ночи в отеле составила 4 600 рублей, а средний горизонт бронирования –  26 дней. 

Также в топ вошли Чувашская Республика и Саратовская область (по 4 200 рублей), Кировская область (4 400 рублей) и Республика Удмуртия (4 700 рублей). В прошлом квартале этого года лидером по самой низкой стоимости по проживанию была Еврейская автономная область – средняя цена за ночь в регионе составила 3 200 рублей. 

27 май 10:37 | : Экономика

Главные новости


Майские иды. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Бесплатная газификация СНТ? Размечтались!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2024 (287)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)



Деньги


все материалы
«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20