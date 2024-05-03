В Архангельской области одни из самых бюджетных цен на номер в отеле

Архангельская область вошла в топ российских регионов с самым доступным проживанием в отелях. Средняя цена за ночь в отеле – 4 800 рублей. В среднем отели в области бронируют на 2 ночи, а горизонт бронирования составляет 30 дней. В столице региона средняя цена ночи в отеле составила 4 600 рублей, а средний горизонт бронирования – 26 дней.

Также в топ вошли Чувашская Республика и Саратовская область (по 4 200 рублей), Кировская область (4 400 рублей) и Республика Удмуртия (4 700 рублей). В прошлом квартале этого года лидером по самой низкой стоимости по проживанию была Еврейская автономная область – средняя цена за ночь в регионе составила 3 200 рублей.