Дмитрий Морев обвинил "ЭкоИнтегратор" в плохой работе

Срыв планового вывоза мусора с контейнерных площадок нивелирует работу по весенней уборке города. Сегодня некачественная работа «Экоинтегратора» стала основной темой городской планерки. Подробности от главы Архангельска Дмитрия Морева:

- Каждый день жители вынуждены наблюдать переполненные контейнеры и летающий повсюду мусор. Организации и горожане выходят на субботники, мы проводим массовую дератизацию, а действия регоператора сводят эту работу к нулю.

Камеры видеонаблюдения подтвердили подлог в отчетности компании, которая вывозит мусор. «Экопрофи» представила фото пустых контейнеров, а по камерам видно, что отходы не вывозились. Может статься, что этот случай в Ломоносовском округе не единственный.

Раньше представитель «Экоинтегратора» ссылался на сложности с подъездными путями, а сейчас этот аргумент неуместен. Сегодня на планерке пояснили так: финансовые трудности, сокращение техники до 26 мусоровозов и жители стали выносить больше мусора. Ни эти оправдания, ни качество работы регоператора нас не устраивают. Этот вопрос я готов поднимать уже на областном уровне, поскольку оператор региональный.

От редакции: И еще «ЭкоИнтегратор» имеет наглость кого-то обвинять в предвзятом к себе отношении. Вы под постоянным наблюдением… примите это, как должное.