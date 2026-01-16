Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев обвинил "ЭкоИнтегратор" в плохой работе

Срыв планового вывоза мусора с контейнерных площадок нивелирует работу по весенней уборке города. Сегодня некачественная работа «Экоинтегратора» стала основной темой городской планерки. Подробности от главы Архангельска Дмитрия Морева: 

 - Каждый день жители вынуждены наблюдать переполненные контейнеры и летающий повсюду мусор. Организации и горожане выходят на субботники, мы проводим массовую дератизацию, а действия регоператора сводят эту работу к нулю. 

 Камеры видеонаблюдения подтвердили подлог в отчетности компании, которая вывозит мусор. «Экопрофи» представила фото пустых контейнеров, а по камерам видно, что отходы не вывозились. Может статься, что этот случай в Ломоносовском округе не единственный. 

 Раньше представитель «Экоинтегратора» ссылался на сложности с подъездными путями, а сейчас этот аргумент неуместен. Сегодня на планерке пояснили так: финансовые трудности, сокращение техники до 26 мусоровозов и жители стали выносить больше мусора. Ни эти оправдания, ни качество работы регоператора нас не устраивают. Этот вопрос я готов поднимать уже на областном уровне, поскольку оператор региональный.

От редакции: И еще «ЭкоИнтегратор» имеет наглость кого-то обвинять в предвзятом к себе отношении. Вы под постоянным наблюдением… примите это, как должное.

06 апрель 13:42 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


Время красоты. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Салют, Мария!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (81)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20