В Архангельске и Северодвинске обустроили места под сбор ТКО

Управляющие компании оборудуют контейнерные площадки. Пока работы ведутся точечно, но регоператор по обращению ТКО надеется, что модернизацию площадок муниципалитеты и управляющие организации будут проводить системно. Так, по просьбе регионального оператора «ЭкоИнтегратор», в 2023 году усовершенствованы первые 6 мест накопления отходов.



Нередко у водителей мусоровозов возникают затруднения при вывозе ТКО. Например, если площадка не обустроена специальным скатом для контейнеров, то им в прямом смысле слова приходится носить баки на руках. А с учетом того, что каждый из них загружает порядка 200 емкостей в день, фактически получается работа наизнос.



«На наши заявки с просьбой оборудовать скатами места накопления отходов в городе Архангельске и Северодвинске откликнулись управляющие компании «Ластола», «Одо», «Все свои», «Развитие» и ТСЖ «Выучейского 16». А компания «УК Суворовский» демонтировала крышу над отсеком для крупногабаритных отходов, которая мешала своевременному и оперативному вывозу ТКО. Очень надеемся, что в эту работу включатся и другие коммунальщики», – рассказывает начальник управления внутреннего контроля и аудита регоператора «ЭкоИнтегратор» Ксения Жук.



В общей сложности регоператор «ЭкоИнтегратор» вывозит мусор с 13,5 тысяч контейнерных площадок.