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В Плесецком округе установлены новые контейнеры под мусор

Замену парка ЭкоИнтегратор начнет 25 января. Вместо старых металлических баков появятся 400 новых пластиковых евроконтейнеров большего объема и лучшего качества. Помимо этого, для качественного вывоза отходов там запустят в работу 3 новых мусоровоза с задней системой загрузки.

 – Благодарю руководство регионального оператора ЭкоИнтегратор за положительное решение вопроса по переходу на пластиковые контейнеры для ТКО, – рассказывает Евгений Попов, врио Главы Плесецкого округа, – Уже с конца января в посёлках Плесецк и Савинский будут установлены пластиковые контейнеры. Параллельно окружная администрация будет выполнять работы по ремонту и устройству площадок с учетом особенностей новых контейнеров. Уверен, в скором времени жители округа почувствуют существенные улучшения в части обращения с ТКО.

 Обновление контейнеров в Плесецком округе – это очередной шаг реализации стратегии перехода на новую систему обращения с отходами в Архангельской области.

 – Мы планово обновляем контейнеры и технику в области, – отмечает генеральный директор ЭкоИнтегратора Валерий Шушков, – В прошлом году мы расставили более 1 000 новых пластиковых контейнеров – в Няндоме, Котласе, Архангельске, Коношском районе и других муниципалитетах. В этом году заканчиваем обновление контейнерного парка Северодвинска – там появится 550 пластиковых контейнеров. Скоро займемся обновлением парка в Плесецком округе. Когда расстановка новых баков закончится, и новая техника будет запущена в работу, мы обязательно посетим Плесецкий округ для проверки контейнерных площадок на соответствие всем нормам и обсудим с главой итоги нашей работы по обновлению парка и техники.

19 январь 08:03 | : Экономика

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