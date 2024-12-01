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"ЭкоИнтегратор" получил нагоняй от главы Архангельска за плохую работу

Своими переживаниями поделился сам Дмитрий Морев:

- На городской планерке озвучил претензии «Экоинтегратору», который допустил завалы мусора на контейнерных площадках.

 Архангелогородцы участвуют в субботниках, над поддержанием порядка трудятся работники «Чистого города», «Городского благоустройства», дворники, а регоператор за одни выходные перечеркивает эту работу. Мусор не только скапливается на площадках, он разлетается по округе и становится уже не проблемой «Экоинтегратора».

 Как пояснил представитель регоператора, вывоз именно в выходные был переведен на зимний режим – раз в три дня. При этом компания не потрудилась выстроить индивидуальные маршруты с учетом степени загруженности тех или иных площадок. Мусоровозы идут по обычному пути без учета жалоб людей и глав округов. Считаю такой подход безответственным.

 На планерке достигнута договоренность, что «Экоинтегратор» изменит подход и направит машины в первую очередь по адресам, где зафиксированы завалы. Главы округов в режиме онлайн высылают фото площадок в чат с регоператором для отработки. Вечером проеду по нескольким округам, чтобы оценить, насколько удалось «Экоинтегратору» исправить ситуацию.

P.S. В чем «успешен» региональный оператор ТКО, так это в своих мутных схемах. О них подробнее читайте здесь.


16 декабрь 12:02 | : Скандалы

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