"ЭкоИнтегратор" получил нагоняй от главы Архангельска за плохую работу

Своими переживаниями поделился сам Дмитрий Морев:

- На городской планерке озвучил претензии «Экоинтегратору», который допустил завалы мусора на контейнерных площадках.



Архангелогородцы участвуют в субботниках, над поддержанием порядка трудятся работники «Чистого города», «Городского благоустройства», дворники, а регоператор за одни выходные перечеркивает эту работу. Мусор не только скапливается на площадках, он разлетается по округе и становится уже не проблемой «Экоинтегратора».



Как пояснил представитель регоператора, вывоз именно в выходные был переведен на зимний режим – раз в три дня. При этом компания не потрудилась выстроить индивидуальные маршруты с учетом степени загруженности тех или иных площадок. Мусоровозы идут по обычному пути без учета жалоб людей и глав округов. Считаю такой подход безответственным.



На планерке достигнута договоренность, что «Экоинтегратор» изменит подход и направит машины в первую очередь по адресам, где зафиксированы завалы. Главы округов в режиме онлайн высылают фото площадок в чат с регоператором для отработки. Вечером проеду по нескольким округам, чтобы оценить, насколько удалось «Экоинтегратору» исправить ситуацию.

P.S. В чем «успешен» региональный оператор ТКО, так это в своих мутных схемах. О них подробнее читайте здесь.



