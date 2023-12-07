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Правительство Архангельской области берет под контроль работу "ЭкоИнтегратора"

Переполненные мусором контейнеры были зафиксированы в нескольких населенных пунктах. Как мы сообщали ранее, под угрозой мусорного коллапса в посленовогодние дни оказались сразу несколько районов Архангельской области. Регоператор объяснял это сильными морозами, при которых отказывает техника. Жители пребывали в недоумении – неужели нельзя было предвидеть заранее при заключении контракта?

Как сообщает издание «Регион 29», в Коряжме, чтобы решить проблему переполненных мусорных контейнеров, были подключены и силы регоператора, и управляющих компаний. 4 января даже продлили работу Коряжемского мусорного полигона, который принимал мусор до восьми часов вечера. В итоге за два дня проблемы с вывозом отходов в Коряжме решили, теперь мусор вывозят по графику.

Сложное положение пока сохраняется в Виноградовском округе – график вывоза отходов из-за поломки техники не восстановлен.

В связи со сбоями в графиках вывоза мусора региональным оператором будет произведен перерасчет оказания услуги населению.

На оперативном заседании по ситуации с вывозом мусора представители правительства Архангельской области сообщили, что берут под контроль работу «ЭкоИнтегратора» на всей территории региона.

07 январь 14:39 | : Экономика / Скандалы

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