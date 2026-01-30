МЧС отметило профессионализм специалистов РВК-Архангельск

Мастер цеха водоснабжения РВК-Архангельск Иван Софьин и слесарь аварийно-восстановительных работ Дмитрий Рудаков отмечены грамотами МЧС России за высокий профессионализм и образцовое исполнение своих должностных обязанностей.

Иван Софьин руководит специализированной бригадой по ремонту и обслуживанию пожарных гидрантов. Зона ответственности Софьина и его бригады -  круглогодичные проверки, ремонт, замена и обслуживание  1473  уличных противопожарных устройств по всему городу. 

«Проверка уличных источников водоснабжения, которую мы совместно с коллегами из МЧС проводим дважды в год,  дает нам и пожарным полное понимание о состоянии гидрантов. Эта работа —  вопрос безопасности тысяч архангелогородцев, и мы делаем её с полной ответственностью», - говорит мастер Иван Софьин.

Приоритетность работ по пожарным гидрантам определяет МЧС. Они выделяют пожароопасные участки в деревянной жилой застройке и готовят перечень объектов социальной сферы, где проверки проходят в первую очередь. Специалисты МЧС отмечают: количество несправных гидрантов за последние полтора года стало значительно меньше. Этому способствует системная работа водоканала: с 2025 года все устройства обслуживаются специализированной бригадой, за прошлый год  отремонтированы 212 гидрантов, с начала этого года – уже 96. 

«Мы давно ведём плотное сотрудничество с РВК-Архангельск, и сейчас пришли к общему знаменателю. В 2025 году проделан большой объём работы: 20% неисправных гидрантов отремонтированы или заменены. Теперь мы уверены в них. Рассчитываем на дальнейшее улучшение показателей и плодотворное сотрудничество», - сказал, вручая грамоты специалистам водоканала, заместитель начальника главного управления МЧС России по Архангельской области полковник внутренней службы Павел Захаров.

«Такое признание — это особая честь для всей нашей компании. Оно подтверждает, что наш ежедневный труд выполняется качественно и ответственно. Иван Софьи и Дмитрий Рудаков — представители большой команды специалистов, которые обеспечивают надежность городских уличных устройств пожаротушения. Их работа — критически важное звено в пожарной безопасности. Горжусь, что наши стандарты работы разделяют и высоко оценивают наши партнеры по МЧС», - отметил главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

20 март 15:28 | : Экономика

