РВК-Архангельск досрочно завершает плановую проверку пожарных гидрантов

Все пожарные гидранты в городских территориальных округах обследованы. Сегодня специалисты РВК-Архангельск завершают работы в последнем округе - Исакогорском. Плановая проверка гидрантов проходила в течение месяца. Для водоканала работа с гидрантами носит приоритетный характер.

На балансе водоканала находится 1473 средства уличной системы пожаротушения. Обследования, которые проходят дважды в год, позволяют вовремя устранить неполадки, чтобы беспроблемно подключать оборудование для тушения пожаров.

«Проверка уличных источников водоснабжения дает нам и пожарным полное понимание о состоянии гидрантов. Ежедневно с нами ездит пожарный расчет – каждое устройство зафиксировано на их картах. На гидрант накручивается пожарная колонка – такая, как те, что используются при тушении возгорания. Огнеборцы должны быть уверены, что в нужной ситуации они смогут незамедлительно заправить машины водой. Мы фиксируем, требуется ли замена штоков или болтов, хорошо ли накручивается колонка, и отражаем это в своих документах. Обязательно обращаем внимание на таблички-указатели. Если их нет – делаем новые. Сегодня я и мои коллеги знаем состояние каждого устройства – и понимаем, как их ремонтировать и обслуживать», - рассказал мастер цеха водопроводной сети РВК- Архангельск Иван Софьин.

Приоритетность работ по пожарным гидрантам определяет МЧС. Они выделяют пожароопасные участки в деревянной жилой застройке и готовят перечень объектов социальной сферы, где проверки проходят в первую очередь.

По итогам текущего мониторинга мастера РВК-Архангельск увидели риски в стабильной работе минимум 33 гидрантов. Все они расположены на проспекте Ломоносова, где сейчас ведутся дорожные работы: колодцы закатаны в асфальт, обследовать их невозможно. Кроме того, как это часто бывает при дорожном строительстве, в люки попадают щебень и строительный мусор. Это приводит устройства в негодность, а сами колодцы замусориваются. Отметки колодцев на планах дорожников есть – перед началом масштабного ремонта геодезисты водоканала прошли с представителями подрядной организации весь проспект от начала до конца, чтобы отметки каждого колодца были на их картах.

После завершения ремонта магистрали специалисты водоканала и МЧС осмотрят каждый колодец с гидрантом. И если люк не будет совпадать с расположением гидранта – работы на таком участке нужно будет переделывать. Пожарным важно, чтобы их колонка не имела препятствий к доступу воды.

«Для планомерной работы с пожарными гидрантами в структуре цеха водопроводной сети РВК-Архангельск в феврале 2024 года была создана отдельная бригада. Это решение оправдало наши ожидания – много лет гидранты были «в нагрузку» аварийно-ремонтным бригадам, теперь же они находятся в одних руках. И у нас есть четкая картина по техническому состоянию каждого. Это позволяет нам вести планомерную работу по их ремонту и замене. На сегодняшний день отремонтировано 106 единиц», - отметил главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.