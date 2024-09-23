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До конца ноября в Архангельске проверят почти 1500 пожарных гидрантов

Проверкой уличных устройств пожаротушения в структуре водоканала теперь занимается отдельно созданная бригада. Практика показала, что  такой подход к обслуживанию и ремонту гидрантов – оптимальный: мастер и слесаря знают особенности всех устройств и отвечают за них.

По информации мастера цеха водопроводной сети РВК-Архангельск Ивана Софьина, сегодня проверены и занесены в реестр данные по гидрантам Октябрьского, Ломоносовского и Северного округов. До конца ноября предстоит обследовать остальные округа, уделяя особенное внимание устройствам, находящимся в труднодоступных местах и в зонах, подверженных высоким рискам аварийных ситуаций. Прежде всего, это районы с малоэтажной деревянной застройкой.

«Проверка гидрантов позволяет обеспечить их бесперебойную работу в экстренных ситуациях и своевременное водоснабжение при тушении пожаров. Уже год, как работа специалистов РВК-Архангельск вышла на новый уровень. Для нас важно, что теперь в водопроводном цехе создана отдельная бригада, которая знает все гидранты и занимается их обслуживанием, ремонтом, проверкой», - отметил старший пожарный 4-й Пожарно-спасательной части первого пожарно-спасательного отряда МЧС России по Архангельской области  Александр Уваров.

При обследовании гидрантов особое внимание уделяется герметичности соединений и работоспособности запорной арматуры. Важно, чтобы в случае пожара у спасателей не было проблем с накручиванием пожарного шланга на шток гидранта для заполнения цистерн водой.

«Мы проводим плановые проверки, чтобы убедиться, что все пожарные гидранты готовы к работе в условиях зимних холодов. Это не только вопрос безопасности города, но и нашей ответственности перед жителями», — подчеркнул начальник цеха водопроводной сети  РВК-Архангельск Андрей Чертов.

Ранее компания завершила летний цикл мероприятий по обслуживанию системы водоснабжения, что включает замену и ремонт ряда водопроводных узлов.


17 октябрь 11:52 | : Экономика

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