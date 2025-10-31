РВК-Архангельск досрочно завершил осеннюю проверку гидрантов

Специалисты «РВК-Архангельск» совместно с подразделениями МЧС России досрочно завершили плановую осеннюю проверку уличных пожарных гидрантов. Всего было обследовано 1473 устройства, находящихся на балансе предприятия.

По итогам инвентаризации была составлена точная картина технического состояния противопожарной инфраструктуры Архангельска:

71% (1047 шт.) – исправны. 12% (183 шт.) – требуют ремонта. 16% (243 шт.) – не обнаружены на местности.

«Часть колодцев с гидрантами закатана в асфальт, некоторые завалены на стройках или засыпаны обломками снесенных домов, — пояснил мастер цеха водопроводной сети РВК-Архангельск Иван Софьин. — К некоторым колодцам нам не удалось подобраться из-за припаркованных автомобилей. Сейчас мы уже приступили к ремонту, а далее совместно с геодезистами займемся поиском устройств, которые есть на картах, но отсутствуют на местности».

К ремонту и замене неисправных гидрантов специалисты водоканала приступили сразу по завершении проверки. С 9 ноября уже отремонтированы более 20 устройств.

«Самая частая поломка — раскол корпуса, — отмечает Иван Софьин. — Это происходит из-за несанкционированного подключения к гидрантам. Третьи лица сливают воду, но не откачивают гидрант после себя, что приводит к замерзанию и повреждению оборудования зимой».

Недавний случай незаконного использования зафиксировали коллеги из МЧС. «Водитель, забиравший воду из гидранта, представился нашим сотрудником, однако все официальные автомобили РВК-Архангельск — брендированы, — прокомментировал Иван Софьин. — Фотографии переданы в диспетчерскую службу для проведения проверки».

Проверки пожарных гидрантов проводятся ежегодно в преддверие пожароопасного сезона – весной и осенью. Проверка включает в себя комплекс мероприятий: от визуального осмотра на целостность и наличия указателей до проверки герметичности соединений и обязательной откачки воды, что предотвращает замерзание при отрицательных температурах.

«Надлежащее содержание точек подключения для пожарной техники — один из приоритетов нашей компании, — подчеркнул главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин. — Бесперебойная подача воды — критически важное условие для эффективной работы пожарных. От этого зависит не только оперативность, но и достаточность ресурса для борьбы с огнем».