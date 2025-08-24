Специалисты РВК-Архангельск и МЧС России проверят 1 473 пожарных гидранта

В Архангельске стартовала осенняя проверка пожарных гидрантов. С 1 сентября бригада водопроводного цеха РВК-Архангельск совместно со специалистами Пожарно-спасательной службы №1 проверили все 311 гидрантов в Ломоносовском округе и приступили к обследованию уличных устройств пожаротушения в Октябрьском округе. Всего на балансе водоканала находятся 1 473 гидранта.

Межведомственная комиссия проводит тщательный осмотр технического состояния агрегатов, их готовность к развертыванию для ликвидации пожара, наличие подъездных путей, указателей пожарных гидрантов. В завершении каждой проверки устройства специалисты производят обязательный пуск воды и замер давления.

«Наша задача — проверить каждый гидрант «в полевых условиях». Мы не просто осматриваем его, а подключаем пожарную машину, запускаем воду, замеряем давление. Только так можно быть уверенным, что в момент ЧП оборудование не подведет. Ведь от этого зависит, сможем ли мы быстро пополнить запас воды, — а он в машине расходуется всего за 20-40 минут. Такие проверки — это практическая работа по обеспечению безопасности города», - рассказал старший лейтенант Пожарно-спасательной службы №1 Виктор Кулижский.

Специалисты МЧС отмечают, что в сравнении с предыдущими периодами несправных пожарных гидрантов стало значительно меньше.

«С начала 2024 года все устройства пожаротушения в Архангельске обслуживаются специализированной бригадой водоканала, которая досконально знает состояние каждого устройства и следит за ними. С начала 2025 года мы капитально отремонтировали 212 гидрантов, по остальным проведены текущие ремонтные работы», - рассказал мастер цеха водопроводной сети РВК-Архангельск Иван Софьин.

Проверки пожарных гидрантов РВК-Архангельск проводит дважды в год до наступления пожароопасного сезона. Обследование позволяет вовремя устранить неполадки, чтобы беспроблемно подключать оборудование для тушения пожаров. Для архангельского водоканала работа с гидрантами носит приоритетный характер, так как в случае пожара от правильной работы оборудования зависят жизни людей.



