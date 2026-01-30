РВК-Архангельск добился кардинального снижения аварийности

Директор по капитальному строительству РВК-Архангельск Александр Бараев представил депутатам Архангельской городской Думы отчет о реализации инвестиционных программ предприятия в 2025 году. Отчет сделан в ходе депутатской сессии: руководство предприятия ежегодно знакомит депутатов с исполнением концессионных соглашений, заключенных городом с РВК-Архангельск в 2018 и 2021 годах.

Общий объем вложений в модернизацию систем водоснабжения и водоотведения за период действия концессий (2018–2025 гг.) достиг 4,65 млрд рублей. Только в 2025 году финансирование мероприятий по двум концессиям составило 501 млн рублей, а планы на 2026 год превышают 1,1 млрд рублей.

Выступая перед депутатами, Александр Бараев отметил, что средства инвестиционной программы направляются на самые проблемные участки:

— На центральных очистных сооружениях канализации (ЦОСК) завершена реконструкция двух первичных и двух вторичных отстойников. Общий объем вложений в эти объекты превысил 709 млн рублей. Это позволило значительно повысить качество очистки сточных вод.

— Проведена реконструкция центральной насосной канализационной станции (ЦНКС) с заменой пяти насосных агрегатов и подводящего коллектора. Затраты составили 234,9 млн рублей.

— Введен в эксплуатацию кольцевой водовод диаметром 630 мм и протяженностью 5 км стоимостью 401 млн рублей, который уже доказал свою эффективность при ликвидации аварий на старых сетях.

В целом за семь лет концессии реконструировано 28 км сетей водоснабжения и 31 км сетей водоотведения, обновлено 9 водопроводных насосных станций.

Главным итогом масштабных вложений стало ощутимое для жителей улучшение качества услуг. Как прозвучало в докладе, потери воды снизились с 45,8% до 29,6%. Но самое важное — кратно сократилась аварийность: на сетях водоснабжения — с 0,64 до 0,19 аварий на километр; на сетях водоотведения — с 0,28 до 0,07 аварий на километр.

Депутаты единодушно отметили, что работа РВК-Архангельск в последние годы видна невооруженным глазом.

«Мы видим активную промывку сетей водоотведения, строительство новых труб водоснабжения и водоотведения, особенно радует Маймакса, которая получила новые сети водоснабжения взамен старых чугунных. Цифры снижения аварийности говорят сами за себя — система действительно обновляется», — подчеркнули в своих выступлениях депутаты.

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов акцентировал внимание на двух стратегических достижениях, которые стали возможны благодаря концессии.

«Если раньше при авариях на тысячнике (водоводе диаметром 1000 мм) люди могли сутками сидеть без воды, то теперь, после ввода в эксплуатацию кольцевого водовода, ситуация кардинально изменилась. Мы получили резервную линию, которая позволяет переключать потоки и вести ремонт без отключения абонентов», — отметил Иван Воронцов. - Благодаря заключенным с городом концессионным соглашениям нам удалось избежать экологической катастрофы. Центральная насосная канализационная станция работала на пределе возможностей десятилетиями. Сегодня она полностью реконструирована. Более того, полным ходом идет масштабная модернизация всего комплекса Центральных очистных сооружений канализации. Это гарантия того, что сточные воды очищаются должным образом, а Северная Двина получает защиту от загрязнений».

В текущем году работа продолжится. Согласно представленному плану, основные усилия будут сосредоточены на реконструкции аварийных участков трубопроводов (218 млн руб.), проектировании сетей в округах Майская горка и Варавино-Фактория для возможностей строительства новых жилых микрорайонов (52 млн руб.), а также на реконструкции аэротенков (398 млн руб.) воздуходувной станции блока биологической очистки (239 млн руб.) на ЦОСК.

«Всего на 2026 год по двум концессионным соглашениям запланировано финансирование в объеме 1,1 млрд рублей. Работы будут идти по всем направлениям — от насосных станций до очистных сооружений», — резюмировал Александр Бараев.

Депутаты приняли отчет к сведению, отметив прозрачность работы концессионера и важность дальнейшей реализации намеченных планов для устойчивого развития коммунальной инфраструктуры Архангельска.