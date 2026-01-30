"РВК-Архангельск" получил похвалу от городских депутатов

На сессии городской Думы перед депутатами выступил директор по капитальному строительству ООО «РВК-Архангельск» Александр Бараев. Он представил подробный доклад о текущей деятельности организации, ходе реализации инвестиционных программ и итогах работы за 2025 год.

 Напомним, «РВК-Архангельск» является гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения областного центра с 20 декабря 2018 года. Предприятие работает на основании двух Концессионных соглашений от 2018 и 2021 годов. 

 В своем выступлении Александр Бараев особо остановился на финансовых обязательствах компании. В рамках концессионных соглашений «РВК-Архангельск» принял на себя долговые обязательства МУП «Водоканал» в размере более миллиарда рублей, из которых на сегодняшний день погашено 778 миллионов. 

 Общий объем инвестиций, закрепленных концессиями на период до 2066 года, составляет 49 миллиардов рублей. 

 Основное внимание в докладе было уделено реализации инвестиционных программ. Всего за период действия концессионных соглашений в модернизацию переданного имущества вложено более 4,6 миллиарда рублей. 

 В 2025 году финансирование мероприятий по первому концессионному соглашению составило 237 миллионов рублей. Средства были направлены на реконструкцию насосного оборудования и системы обеззараживания на очистных сооружениях водоподготовки, обновление аварийных сетей водоснабжения и водоотведения, а также на создание материально-технической базы. 

 Кроме того, началось проектирование сетей водоотведения в округах Майская горка и Варавино-Фактория. В рамках второго концессионного соглашения, где объем финансирования достиг 264 миллионов рублей, велась реконструкция песколовок, первичных и вторичных отстойников на центральных очистных сооружениях канализации. 

 Депутаты также ознакомились с планами предприятия на 2026 год. Совокупный объем инвестиций запланирован в размере 834 миллионов рублей. Предстоит масштабная реконструкция аэротенков и воздуходувной станции блока биологической очистки, устройство дублеров на аварийных участках трубопроводов, проектирование сетей для округов Майская горка и Варавино-Фактория, а также модернизация водопроводных очистных сооружений в поселке Силикатчиков. 

 Подводя итоги семилетней работы предприятия, Александр Бараев отметил положительную динамику ключевых показателей. За это время реконструировано 28 километров сетей водоснабжения и 31 километр сетей водоотведения, обновлены девять водопроводных и несколько канализационных насосных станций, полностью модернизированы четыре отстойника на центральных очистных сооружениях. 

 На присоединение новых объектов к централизованным сетям направлено 213 миллионов рублей. Выполненные мероприятия позволили значительно повысить надежность системы: потери воды снизились с 45,8 до 29,6 процента, а аварийность на сетях водоснабжения уменьшилась более чем в три раза. На поддержание имущества в исправном состоянии в рамках производственной программы было направлено 458 миллионов рублей. 

 Депутат городской Думы Илья Жердев поинтересовался - планируется ли расширение сети водоколонок в частном секторе.

 «В инвестиционной программе есть пункт об обустройстве колонок, но эта работа будет проводиться через несколько лет. Уже сейчас наши специалисты занимаются формированием перечня адресов, где такие водоколонки необходимы», - ответил Александр Бараев.

 Марию Харченко заинтересовал вопрос взаимодействия коммунальщиков и дорожников. Депутат отметила, что горожане часто становятся свидетелями ситуации, когда свежий асфальт вскрывают для ремонта водопровода, и спросила, можно ли этого избежать.

 Как рассказал Александр Бараев, «РВК-Архангельск» действительно работает в тесном контакте с профильным департаментом. Предприятие заранее знает, где пройдет дорожный ремонт, и если по этим же адресам намечены работы на сетях, водоканал старается заменить трубы до начала укладки асфальта. 

 Однако, по словам представителя компании, такие совпадения случаются нечасто. Центр города, где дорожники работают активнее всего, не всегда входит в планы «РВК-Архангельск» по замене труб. Основной объем инвестиций и внимания направлен на удаленные округа, где износ сетей наиболее высок.

 Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов отметил, что предприятие работает в тесной связке с депутатским корпусом и активно реагирует на обращения народных избранников.

18 март 15:38

