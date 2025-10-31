РВК-Архангельск инвестировал в инфраструктуру города около 5 миллиардов рублей

РВК-Архангельск подвел итоги реализации масштабной инвестиционной программы. Начиная с 2018 в модернизацию и развитие систем водоснабжения и водоотведения предприятие направило 4 млрд 815 млн рублей. Основной объем инвестиций, около 4 млрд рублей, был вложен в обновление и строительство сетей, еще 815 млн рублей — в реконструкцию Центральных очистных сооружений канализации (ЦОСК). Только в 2025 году на развитие системы водоснабжения было направлено 169,8 млн рублей, канализации — 67,4 млн рублей.

«Проекты, которые мы реализовали за эти годы, — это системный вклад в надежность городской коммунальной инфраструктуры. Мы не только выполнили ключевое условие концессии — построили кольцевой водовод, который сегодня обеспечивает страховку основной магистрали, — но и существенно улучшили водоснабжение отдаленных районов. Вся наша инвестиционная деятельность, будь то строительство новых водоводов или модернизация очистных сооружений, направлена на повышение качества жизни архангелогородцев и устойчивости систем к будущим вызовам», - отметил генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев.

За семь лет с момента подписания концессионного соглашения были реализованы десятки важных для города проектов. Среди ключевых достижений — строительство дюкерных переходов через реки Кузнечиха и Северная Двина для обеспечения чистой водой жителей Северного округа и острова Краснофлотский, прокладка новых сетей в поселках Гидролизного завода и Затона, реконструкция Центральной насосной канализационной станции, а также строительство пятикилометрового кольцевого водовода. Значимыми стали реконструкция трубопровода по Талажскому шоссе и строительство десятикилометровой магистрали от Соломбалы до Маймаксы. Проведена модернизация восьми водонасосных станций, продолжается полная реконструкция Центральных очистных сооружений канализации.

«Одним из ключевых условий заключения концессии было строительство кольцевого водовода. Этот масштабный проект компания РВК-Архангельск выполнила, и сейчас дублер используется при необходимости ремонта «тысячника». Важнейшими для города проектами стали строительство нового водовода в Маймаксу, реконструкция коллектора в Северном округе, модернизация Центральной насосной канализационной станции, а также поэтапная реконструкция очистных сооружений водопровода и канализации. Конечно, качество жизни горожан зависит не только от крупных мероприятий, но и от организации повседневной работы. Здесь нужно отметить, что скорость реагирования на сообщения о дефектах на трубопроводах и подпоры существенно увеличилась. На новый уровень вышло взаимодействие между ресурсоснабжающей компанией и администрацией города, УК, ТСЖ и населением. Все это вселяет уверенность, что задачи, которые поставлены концессионеру, будут и впредь выполняться», — поддержал итоги работы РВК-Архангельск глава города Дмитрий Морев.

Инвестиционная программа компании будет продолжена. В 2026 году планируется направить 404,4 млн рублей на сети водоснабжения и водоотведения и 730,7 млн рублей — на дальнейшую реконструкцию ЦОСК. В планах — проектирование новых сетей водопровода и канализации в округах Майская горка и Варавино-Фактория, а также продолжение модернизации очистных сооружений: реконструкция песколовок, аэротенков, воздуходувной станции и аэрационных прудов.