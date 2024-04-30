АрхГорДума единогласно приняла отчет РВК-Архангельск

22 мая на сессии городской Думы была представлена информация о ходе выполнения этапов концессионных соглашений РВК-Архангельск в отношении системы водоснабжения и водоотведения.

За пять лет общий объем инвестиционной программы предприятия составил 3,49 млрд. рублей, производственная программа выполнена в объеме 338 млн рублей, объем работ по технологическому присоединению составил 141,7 млн рублей, налоговые и страховые отчисления - 1 млрд. 787 млн рублей.

«За этот период в семь раз снизилось количество провалов на сетях водоснабжения и водоотведения, реконструировано и построено 45,3 км сетей водопровода и канализации. Полностью модернизировано и переведено в автоматическое управление пять водонасосных станций. На 30% сократилось количество потребляемой электроэнергии. Ведется работа по установке расходомеров на сетях – специалисты целенаправленно ищут утечки и сокращают потери воды. Благодаря проведенным работам по санации 16 километров основных канализационных коллекторов, значительно снизилось количество засоров на сетях водоотведения. Реконструировано около четырех километров трубопровода вдоль Талажского шоссе, построены водопроводные дюкеры на остров Краснофлотский, Левый берег и в Северный округ под реками Северная Двина и Кузнечиха. Провели полную реконструкцию Центральной канализационно-насосной станции, увеличили ее производительность. Реконструировали два отстойника на Центральных очистных сооружениях канализации в Северном округе, в 2024 году сделаем еще три. Это решит вопрос по качеству очистки стоков. Заменили три километра аварийной ветки канализационного коллектора от Маймаксанского шоссе на ЦОСК. Построили на Краснофлотском новую систему водоотведения, проложили дюкер, законсервировали островные локальные очистные сооружения – теперь все стоки с острова уходят напрямую на ЦНКС, исключен вред экологии. В июне будет введен в эксплуатацию новый кольцевой водовод протяженностью пять километров. В этот же период планируем закончить работы по последнему участку Маймаксанского водовода протяженностью 5,6 километров», - рассказал депутатам директор по капитальному строительству РВК-Архангельск Александр Бараев.

В ближайшие пять лет РВК-Архангельск проведет полную реконструкцию основного магистрального водовода диаметром 1000 мм и длиной 7,6 километров, проектные работы уже в стадии завершения. Этот позволит приступить к ремонту и замене внутриквартальных сетей водоснабжения. В планах – модернизация еще 11 водонасосных станций, реконструкция фильтров водозабора на ЦОСВ. Проектировщики компании готовят проект реконструкции 12 километров сетей вдоль продолжения Московского проспекта для увеличения мощности под строительство нового жилья. Готовится проектная документация под полную реконструкцию очистных сооружений канализации в Северном округе.

«Мы прекрасно видим, что в целом за период с 2018 года выполнены крупные работы по обеспечению стабильной подачи питьевой воды жителям областного центра, улучшены показатели очистки стоков за счет работ по реконструкции объектов Центральных очистных сооружений. Ведется планомерная работа по кольцевому водоводу, снижается количество утечек и подтоплений. РВК-Архангельск – это без сомнения лучшая ресурсоснабжающая организация. Желаю ей и дальше развиваться на благо жителей города. В предстоящие годы работ предстоит провести еще больше. При этом необходимо отработать вопросы синхронизации ремонтов объектов дорожной инфраструктуры с работами по перекладке сетей водоснабжения и канализации», - отметил депутат Гордумы Сергей Чанчиков.