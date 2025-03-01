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Очистные сооружения Архангельска оценила депутатская комиссия

Накануне, 26 марта, на центральных очистных сооружениях канализации (ЦОСК) в Архангельске побывали сразу две депутатские комиссии городской Думы во главе с её председателем Иваном Воронцовым.

Депутаты узнали о большой работе, проделанной концессионером – ООО « РВК-Архангельск» – за последние годы, оценили первые результаты, а также узнали о дальнейших планах по реконструкции этого важного для города объекта.

Напомним, что центральные очистные сооружения канализации ранее принадлежали Соломбальскому ЦБК. В связи с его ликвидацией в 2018 году муниципалитет выкупил очистные, на которых проводилась очистка 90% стоков от их общего объёма. Сооружения были переданы в хозяйственное ведение МУП «Водоканал». Однако вскоре предприятие оказалось в сложном финансовом положении, из-за чего на очистных сооружениях проводились лишь работы поддерживающего характера. При этом этот ключевой объект коммунальной инфраструктуры областного центра нуждался в модернизации. 

В марте 2020 года, ровно 5 лет назад, ООО «РВК-Архангельск» обратилось в администрацию Архангельска с предложением взять центральные очистные сооружения города в концессию. На тот момент предприятие уже являлось концессионером центральных сетей водоснабжения и водоотведения.

Как напомнил Иван Воронцов, в конце 2020 года депутаты Архангельской городской Думы большинством голосов согласовали передачу ЦОСК компании «РВК-Архангельск». Этому предшествовала их поездка в Воронеж, где «Росводоканал» успешно реализует подобный проект. Депутаты оценили инвестиционную деятельность предприятия в рамках частно-государственного партнёрства.

🗣«Если бы тогда не было принято решение о передаче сооружений в концессию, мы бы получили мину замедленного действия. На тот момент состояние объекта, который принимает большую часть стоков, оставляло желать лучшего. И в итоге всё могло обернуться экологической катастрофой», – подчеркнул Иван Александрович.

Концессионное соглашение было заключено в июне 2021 года: оно предусматривает реконструкцию центральных очистных сооружений канализации до 2034 года и дальнейшую их эксплуатацию до 2066-го. Объём вложений составит более 6 млрд рублей.

🗣«На текущий момент, по прошествии четырёх лет, в этот проект инвестировано уже около 650 млн рублей. Есть определённые сложности, связанные с санкциями и необходимостью использовать оборудование иных производителей. Но эти нюансы решаемые, концессионер этим занимается и сегодня препятствий по реализации соглашения не видит. РВК движется строго в рамках согласованной долгосрочной программы по модернизации», — подчеркнул Александр Гурьев, председатель депутатской комиссии по вопросам экономики и инвестиционной политики.

По словам городского депутата Марии Харченко, когда городские власти передавали очистные сооружения в концессию, депутаты также посещали объекты и оценивали их состояние. Кроме того, мы побывали в Оренбурге, где нам продемонстрировали работу «Росводоканала».

Сегодня мы стали свидетелями промежуточных результатов модернизации инфраструктуры в Архангельске. Планы по дальнейшей работе также обсуждаются, отметила Мария Борисовна.

В рамках реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «РВК-Архангельск» по реконструкции первичных и вторичных отстойников на ЦОСК с 2024 по 2025 год выполняется реконструкция двух вторичных и двух первичных отстойников, а также распределительной чаши к вторичным отстойникам. Депутатам показали уже модернизированные объекты и те, которые были выведены из эксплуатации. Контраст впечатляет. 

🗣«Нам показали все объекты, которые были модернизированы в рамках концессионного соглашения: как первичные отстойники, так и вторичные. Сделано очень многое, при этом немало ещё предстоит реализовать, в частности, по биологической очистке воды. Видим большой прогресс, ради которого и работает «РВК-Архангельск». Темп взят хороший, всё идёт по графику», — поделился Михаил Иванов, председатель депутатской комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии.

Также, по словам Михаила Сергеевича, в ходе беседы прозвучал вопрос и про возможность принимать здесь снег со всего города и топить его. Этот вопрос прорабатывается специалистами РВК-Архангельск.

Под впечатлением от посещения объекта осталась и его заместитель по комиссии, депутат Архангельской городской Думы Ксения Корюкина.

«Сточные воды после очистки попадают в водный объект, и чем эффективнее и современнее очистные сооружения, тем выше качество сбрасываемых вод. «Росводоканал», взяв на себя обязательства, получив комплексное экологическое разрешение и реализуя определённый перечень мероприятий по модернизации очистных сооружений, приближается к предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в сбрасываемых водах. И по завершении этой программы вода в Северной Двине, безусловно, станет чище», — отметила Ксения Сергеевна.

Итог поездки подвёл председатель городской Думы Иван Воронцов:
 «На этом объекте мы уже не в первый раз и видим прогресс, замечаем, как меняется инфраструктура. Здесь применяются одни из самых современных технологий. Объект находится в надёжных руках у опытного предприятия. Его руководство заинтересовано в том, чтобы вода, которая уходит с водоочистных сооружений в реки, соответствовала всем нормам и экологическим требованиям», — подытожил Иван Александрович.

 

27 март 12:34 | : Экономика

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