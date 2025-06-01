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Группа Аквилон начинает комплексную застройку территории района Архангельска

Речь идет о новом жилом комплексе на ул. Комсомольская, работы на котором планируется начать осенью.

 Напомним, что Группа Аквилон первой в Архангельске полностью расселила ветхие дома на территории комплексного развития. В рамках договора КРТ в столице Поморья завершено расселения 8 домов в районе ул. Комсомольская – ул. Самойло – ул. Карельская. Договор с муниципалитетом был заключен в ноябре 2023 года, сам процесс расселения занял меньше года. 

 Всего было расселено 8 деревянных домов – 4420 кв. м жилой площади. В соответствии с законодательством муниципалитету были переданы квартиры, которые предоставлены нанимателям, а собственники получили достойную денежную компенсацию и приобрели новое жильё. Демонтаж расселенных домов. Также для комплексного развития здесь был выкуплен у собственников частный дом с земельным участком. Всего по градостроительным нормативам в этом районе планируется разместить порядка 40 тыс. кв. м нового жилья.

 Уже в сентябре планируется начать строительство 1-й очереди нового жилого комплекса – двух домов переменой этажности на ул. Самойло (в районе пересечения с ул. Карельская) и на ул. Комсомольская, всего 14,5 тыс. кв. м, 297 квартир. Вторая очередь нового ЖК проектируется в квартале ул. Комсомольская – пр. Советских космонавтов – ул. Карельская – ул. Самойло.

 Традиционно при строительстве жилого комплекса будет реализована концепция Э4 — качественно новый стандарт, объединивший передовые разработки Группы Аквилон по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства квартир, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.

Устанавливаются передовые инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная бесстояковая разводка системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, двухтарифные счетчики, энергоэффективные современные лифты.

Жилой комплекс оснащается набором умных систем inHOME, который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и возможностям контроля за квартирой через мобильное приложение, а также видеонаблюдением.

Комплексное благоустройство на закрытой дворовой территории выполняется по концепции «Двор без машин» и предусматривает максимальное озеленение, установку детских и спортивных площадок с антитравматическим покрытием и обустройство зон отдыха. 

Группа Аквилон является флагманом реализации программы комплексного развития территорий в Архангельской области. Она первая выиграла аукцион на КРТ, первая полностью расселила аварийное и ветхое жилье на двух территориях в Архангельске и Северодвинске и первая приступила к главному этапу программы – строительству нового, современного жилья.

 Как рассказал председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов, в Архангельске еще с 2011 года действовала одна из первых в России муниципальных программ развития застроенных территорий. По ней застройщики приобретали на аукционах участки с обязанностью расселить расположенные на них аварийные деревянные дома. Группа Аквилон успешно реализовала 6 таких проектов, расселила 14 ветхих деревяшек, построила порядка 100 тыс. кв. м нового жилья и детский сад.

 - Изменения федерального законодательство в части комплексного развития территорий придали новый импульс реализации этого механизма развития жилищного строительства на Русском Севере. Особенность наших главных городов – Архангельска и Северодвинска, наличие большого объема аварийного деревянного жилфонда. Привлечение бизнеса, девелоперов-застройщиков позволяет ускорить решение этой важной социальной задачи и увеличить объемы строительства нового жилья, - отметил Александр Фролов.

 Участие в программе комплексного развития территорий является важнейшим направлением деятельности Группы Аквилон. В настоящее время компанией реализуется 6 проектов КРТ: три в Архангельске и три Северодвинск. Застройщик за свой счет расселяет 42 дома, с жилой площадью 22,4 тыс. кв. м в которых зарегистрировано 2,6 тыс. человек. Из них 22 дома площадью более 12 тыс. кв. м уже расселено – полностью завершены работы и разобраны дома на двух территориях. В Северодвинске на участках КРТ ведется возведение двух новых жилых комплексов, в Архангельске на двух территориях осенью начнется строительство еже двух ЖК.

 По программе КРТ на освобожденных участках будет построено 225 тыс. кв. м нового жилья. Общий объем инвестиций Группы Аквилон в рамках проектов КРТ в регионе составит 25 млрд. рублей. По договорам КРТ компания также расселяет дома для размещения предусмотренных документами градостроительного планирования школы, двух детсадов и сквера. Также в планах этого года благоустройство за счет компании двух общественных пространств в Архангельске, и проектирование двух важных объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры.

 Отметим, что в Архангельской области в отличие от большинства других регионов действуют программы КРТ жилой застройки. Девелоперы получают участки только после расселения ветхого и аварийного фонда. Группа Аквилон выполняет все взятые на себя обязательства, все проекты КРТ компании реализуются по графику. 

 Общий объем строительства нового жилья, которое Группа Аквилон осуществляет в Архангельске и Северодвинске составляет порядка 500 тыс. кв. м. В планах на ближайшие годы – порядка 500 тыс. кв. м с общим объемом инвестиций около 50 млрд. рублей.


04 август 11:00 | : Экономика

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