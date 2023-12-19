"Аквилон" расселит в Северодвинске еще три ветхих деревянных дома

Администрация Северодвинска провела очередной аукцион на комплексное развитие территории. Речь идет о квартале 005 в границах улиц Торцева – Полярной - Советской и Профсоюзной.

Всего на аукцион было подано четыре заявки. В ходе торгов победителем стала компания ООО «Строй Надзор», входящая в Группу Аквилон. Итоговая стоимость за право заключения договора составила 83,3 млн рублей, которые пополнят бюджет города корабелов.

По договору с муниципалитетом инвестор берет на себя обязательство по расселению трех многоквартирных деревянных домов, два из которых признаны аварийными. Общая площадь расселяемых домов составляет 2 319 кв. м – это 32 квартиры, в которых зарегистрировано 128 граждан.

На участке общей площадью 5,74 га, Группа Аквилон планирует построить 5-этажный жилой комплекс площадью 22,9 кв. м и первый в Северодвинске бизнес-центр класса «А» площадью 5,76 тыс. кв. м. Кроме того часть земельного участка будет зарезервирована для строительства детского сада на 160 мест, а еще одна часть - благоустроена и безвозмездно передана в муниципальную собственность.

Срок реализации проекта 7 лет. Условия аукциона предусматривают, что 41,5 млн рублей должны быть перечислены в качестве обеспечения и возвращаются только при выполнении инвестором взятых на себя обязательств. Это является гарантией того, что проект будет реализован в полном объеме.

Напомним, что Группа Аквилон уже реализует в Архангельске и Северодвинске четыре проекта по программе КРТ. По ним компания расселяет 35 деревянных домов.

В 2022 году компания первой в регионе выиграла аукцион в городе корабелов на комплексное развитие территории. Речь идет о квартале 102 ограниченном улицами Тургенева – Чехова – Гайдара и Трудовым переулком. Здесь завершено расселение 5 аварийных деревянных домов - 40 квартир, в которых было зарегистрировано 116 человек. Муниципалитету переданы квартиры, которые предоставлены нанимателям. Собственники получили денежную компенсацию и приобрели жилье. На земельном участке площадью 1,62 га Группа Аквилон уже начала строительство современного 5-этажного жилого комплекса «Аквилон SEVER» общей площадью 29,5 тыс. кв. м.

Кроме того, в квартале 007 Северодвинска на участке площадью в 3,95 га за счет Группой Аквилон в три этапа расселяется 6 ветхих аварийных домов площадью 4,1 тыс. кв. м, это 64 квартиры. Первые два дома уже расселены. Группа Аквилон также выкупила здание кафе на ул. Полярной 4а. Кроме того, по региональной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» планируется расселить дома на ул. Торцева, 45 и на ул. Советская, 42Б. На этом месте предполагается строительство нового жилого комплекса площадью 28,9 тыс. кв. м. Также застройщик за свой счет благоустроит пешеходную рекреационную зону по периметру квартала площадью 0,83 га.

В столице Поморья Группа Аквилон в октябре прошлого года выиграла два проведенных администрацией Архангельска аукциона на комплексное развитие территории.

Первый участок площадью 5,0049 га в границах улиц Логинова - Суфтина - Попова - проспекта Обводный канал. В городской бюджет по итогам аукциона поступило более 6,5 млн рублей. Здесь компания за свой счет расселит 16 ветхих и аварийных деревянных домов общей площадью 7,8 тыс. кв. м - 157 квартир, в том числе и на территории, предназначенной для размещения детского сада на 280 мест (площадь участка — 0,84 га). Кроме того, застройщик за свой счет обустроит сквер площадью 0,35 гектара. После завершения расселения деревянных домов, которое пройдет в несколько этапов, на данной территории планируется строительство 82,5 тыс. кв. м нового жилья. Планируется, что новые дома займут не более 20% от общей площади участка.

Второй участок площадью 1,9 га в границах улиц Комсомольская - Самойло - Карельская. В городской бюджет по итогам аукциона поступило 17,6 млн рублей. В соответствии с муниципальным контрактом Группа Аквилон за свой счет расселит 8 ветхих и аварийных деревянных домов общей площадью 4,4 тыс. кв. м - 89 квартир. После завершения расселения деревянных домов, которое пройдет в несколько этапов, на данной территории планируется строительство 46 тыс. кв. м нового жилья. Планируется, что новые дома займут не более 30% от общей площади участка.



