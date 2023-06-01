Группа Аквилон расселила ветхие дома в застраиваемом районе Северодвинска

В Северодвинске застройщик за свой счет расселил 5 ветхих деревянных домов.

В прошлом году администрация Северодвинска провела первый в регионе аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории в квартале 102, ограниченном ул. Тургенева – ул. Чехова – ул. Гайдара и Трудовым переулком. Победителем стала Группа Аквилон, с которой подписан муниципальный контракт.

В настоящее время расселение 5 деревянных двухэтажных домов площадью 1618 кв. м – 40 квартир, в которых зарегистрировано 116 человек завершено. Муниципалитету переданы квартиры, которые будут предоставлены нанимателям. Те, кто согласился на денежную компенсацию, уже приобрели жилье.

На участке площадью 1,62 га будет построен новый 5-этажный жилой комплекс площадью 25 тыс. кв. м. Сам дом займет только 32% территории участка, остальное отводится под комплексное благоустройство. Оно включает в себя закрытый двор с детской, спортивной площадками, зонами отдыха, озеленение. Предусматривается большая наземная стоянка на 167 машиномест.

- Мы намерены продолжить участие в программах комплексного развития территорий в Северодвинске и Архангельске. Те участки, которые муниципалитеты выставляют на аукционы, предусматривают значительный объем расселения аварийного и ветхого жилья. Это большая финансовая и социальная нагрузка, но мы готовы ее нести. У Группы Аквилон есть большой опыт участия в программе развития застроенных территорий в столице Поморья. Что касается 102 квартала в Северодвинске - все аварийные дома были расселены в предусмотренные сроки. В дальнейшем предстоит еще много работы: передача муниципалитету выкупленных квартир, заключение договора на снос домов, непосредственный снос, снятие с кадастрового учета и прекращения прав на снесенные объекты, подготовка межевого плана земельного участка для строительства и постановка его на учет, а потом уже заключения договора аренды на земельной участок для строительства - пояснил генеральный директор Группы Аквилон Алексей Попков.

Также в Северодвинске по итогам аукциона, проведенного администрацией города, с Группой Аквилон заключен контракт на комплексное развитие территории квартала 007. Речь идет об участке в границах ул. Торцева - ул. Полярной – ул. Советской и пр. Ленина. На общих собраниях жители домов, расположенных в квартале проголосовали за его включение в программу комплексного развития.

На участке площадью в 3,95 га предполагается в три этапа расселить за счет застройщика 6 ветхих аварийных домов 1939-40 годов постройки площадью 4,1 тыс. кв. м, это 64 квартиры. Также застройщик выкупит здание кафе на ул. Полярной 4а. Кроме того по региональной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» будут расселены дома на ул. Торцева, 45 и на ул. Советская, 42Б.

На месте расселенных домов возможно строительство нового жилого комплекса площадью 28,9 тыс. кв. м. Он займет только 21% территории участка. Остальное отводится под комплексное благоустройство. Оно включает в себя закрытый двор с детской, спортивной площадками, зонами отдыха, озеленение. Предусматривается большая наземная стоянка на 160 машиномест. Также застройщик за свой счет благоустроит пешеходную рекреационную зону по периметру квартала вдоль улиц Торцева, Порярная и Советская площадью 0,83 га.



