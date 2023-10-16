Группа Аквилон продолжает расселять ветхое жилье. Несколько реальных историй

В рамках программы комплексного развития территорий в столице Поморья расселит еще 8 деревянных домов. По итогам аукциона, проведенного администрацией Архангельска, Группа Аквилон заключит очередной договор на комплексное развитие территории в областном центре.

Речь идет об участке площадью 1,9 га в границах ул. Комсомольская – ул. Самойло - ул. Карельская. Ранее жители на общих собраниях проголосовали за включение их домов в программу КРТ. В городской бюджет по итогам аукциона поступит 17,6 млн рублей.

В соответствии с муниципальным контрактом Группа Аквилон за свой счет расселит 8 ветхих и аварийных деревянных домов общей площадью 4,4 тыс. кв. м - 89 квартир.

После завершения расселения деревянных домов, которое пройдет в несколько этапов, на данной территории планируется строительство 46 тыс. кв. м нового жилья. Срок реализации проекта – 7 лет.

Планируется, что новые дома займут не более 30% от общей площади участка. На остальной территории застройщик выполнит комплексное благоустройство, включая установку разновозрастных игровые детские и спортивные площадок, создании зоны отдыха с озеленением, и парковочных мест для автомобилей в соответствии с действующими градостроительными нормативами.

Напомним, что Группа Аквилон в октябре выиграла проведенный администрацией Архангельска аукцион на комплексное развитие территории в границах ул. Логинова - ул. Суфтина - ул. Попова – пр. Обводный канал. Здесь компания за свой счет расселит 16 ветхих и аварийных деревянных домов общей площадью 7,8 тыс. кв. м - 157 квартир, в том числе и на территории, предназначенной для размещения детского сада на 280 мест (площадь участка - 0,84 га). Кроме того, застройщик за свой счет обустроит сквер площадью 0,35 га.

В прошлом году Группа Аквилон первой в регионе выиграла аукцион на комплексное освоение территории квартала 102 в Северодвинске, и первая менее чем за год полностью завершила его расселение, это 5 деревянных двухэтажных домов площадью 1618 кв. м — 40 квартир, в которых зарегистрировано 116 человек.

– Нас при переезде всё устроило. И школа рядом для ребёнка. И вообще всё рядом. Нам как-то не верилось, когда Группа Аквилон предложила такие условия. А всё сбылось. Очень благодарны нашему менеджеру Елене Владимировне Холодовой. Очень профессиональный человек, вдумчиво подходит к каждому, самые лучшие варианты от неё. Если я буду когда-нибудь заниматься вопросами недвижимости, я обязательно обращусь в Группу Аквилон и всем друзьям посоветую, - рассказала жительница одного из расселенных домов Любовь Коковина.

Также в городе корабелов в рамках еще одного КРТ компания расселяет 6 деревянных домов в квартале 007.

Напомним, что в Архангельске Группа Аквилон активно участвовала в городской программе развития застроенных территорий. По все 7 участкам, приобретенным по аукционам, все обязательства по расселению жителей деревянных домов выполнены в полном объеме.

Так в 2020 году компания расселила муниципальный дом на ул. Валявкина. Чтобы обеспечить комплексную застройку участка Группа Аквилон выкупила частные дома. Пенсионерка Ольга Матвеева до этого жила в доме 1925 года постройки с печным отоплением, в котором сгнили сваи и без удобств. Застройщик предложили хорошую компенсацию и помог с приобретением квартиры рядом, в Соломбале.

- Мне квартира сразу очень понравилась, тем более что тут был и ремонт произведен, и натяжные потолки везде, ванна в очень хорошем состоянии. Все теперь живу здесь и радуюсь, - рассказала три года назад Ольга Германовна.

По договору с муниципалитетом в 2021 году Группа Аквилон расселила деревянные дома на ул. Поморской. Один из жильцов дома на улице Поморская, 70 Александр Горбунов рассказал о там как происходило расселение.

- Что греха таить, думал, что обманут, даже о вероятности поджога мысли были. Но все было сделано по-честному. Мне предложили выбор - квартиру в центре города, но на вторичном рынке, так сказать. В одной из городских пятиэтажек. Даже с евроремонтом. Но от такого варианта я отказался - всю жизнь мечтал о квартире с большой кухней, а в старых домах они крошечные. А у нас, россиян, ведь полжизни на кухне и проходит. Так что мне хотелось, чтобы в новой квартире она была большая, просторная. Тогда мне предложили выкупить мои квадратные метры и на полученные деньги купить квартиру в новостройке. Компенсацию предложили достойную - денег хватило на то, чтобы в строящемся жилом комплексе на ул. Коммунальной приобрести однокомнатную квартиру площадью 41 кв. м. А кухня в ней — почти 13 квадратов! Так что я всем остался доволен, - рассказал Александр Горбунов.

Карина Чалова жила в деревянном доме на ул. Урицкого, рядом с набережной. Зимой было холодно, вода замерзала, унитаз не работал. А ещё — протекающая крыша, покосившиеся дверные косяки и пол и печки, которые не протопить. Группа Аквилон при расселении ее дома в прошлом году предложила на выбор - благоустроенную квартиру на вторичном рынке или денежную компенсацию. Карина выбрала второе.

- Я подписала договор, в течение 5 дней мне перевели деньги на счёт. И всё, я пошла приобретать жильё. Купила просторную благоустроенную квартиру, в одной из новостроек Архангельска, - поделилась Карина.

Соседка Карины по кварталу Екатерина Петровская с семьей проживала в доме №6 к.1 на ул. Урицкого. Его признали аварийным в декабре 2020 года, и уже в декабре 2021 года семья переехала в трехкомнатную квартиру.

- Мы узнали о расселении от представителей Аквилона. Они рассказали, что планируется на месте дома, что можем получить за нашу квартиру. Мы восприняли всё спокойно, понимали, что это должно было произойти. Когда мы дали согласие на предлагаемую сумму, сотрудники Аквилона передали в горадминистрацию соглашение на расторжение договора соцнайма и через 2 недели перевели на наш счет деньги. В итоге мы купили трехкомнатную квартиру в центре, на ул. Садовой. Впечатления от взаимодействия с Аквилоном хорошие. Они молодцы, с ними было комфортно. Специалисты были всегда на связи, подробно отвечали на все вопросы, даже ездили с нами на осмотр квартир. В общем, всё так, по-человечески, - отметила Екатерина.

В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью более 410 тыс. кв. м. В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 200 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов.



