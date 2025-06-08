Летний рынок труда в Поморье фиксирует падение спроса

Костяк рынка труда Архангельской области

За последние 30 дней работодатели региона искали более 4 тыс. новых работников. На данный момент костяк рынка труда Архангельской области составляют самые разные профессиональные сферы. Так, каждое пятое новое рабочее место в регионе приходится сразу на 2 сферы: рабочий персонал и продажи (по 23% новых вакансий от всего объёма). На втором месте по объёму рабочих мест – сфера строительства и недвижимости, здесь сосредоточено 17% новых рабочих мест на данный момент. На третьем месте по значимости для местного рынка труда – медицина и фармацевтика (16% вакансий). Также в пятёрку сфер, составляющих основу рынка труда, вошли производственная отрасль и розничная торговля.

На кого вырос и упал спрос в Архангельской области?

Аналитика hh.ru показывает, что по сравнению с 2024 годом на региональном рынке труда наблюдается падение спроса на кадры в целом ряде профессиональных сфер. Так, бизнес стал на 92% реже размещать вакансии для специалистов по страхованию. На 47% реже местные работодатели стали искать кадры для работы в ритейле, на 44% упал спрос на кадры в общепите и туризме, а также на 38% работодатели стали меньше интересоваться обслуживающим персоналом.

«Данные показывают, что гиперспрос на персонал, отмечавшийся на рынке в 2023-2024 гг., действительно, неожиданно сменился спадом и более спокойным и обдуманным наймом. Так, по итогам за месяц число активных вакансий в Архангельской области достигло 4,1 тыс., что 29% меньше, чем годом ранее, а вот число активных резюме от местных трудящихся, наоборот, выросло на 32%.

Между тем есть ряд сфер, где несмотря на общее летнее «замедление» работодательского спроса зафиксирован рост потребности в кадрах. И особенно ярко в Архангельской области это видно на примере сферы спортивных клубов и салонов красоты (спрос на кадры вырос на 77%), области топ-менеджмента (+34%), а также научно-образовательной сферы (+14% новых рабочих мест)», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.