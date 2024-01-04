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В Архангельской области вырос спрос на сотрудников в сфере туризма

Статистика вакансий, размещенных компаниями-работодателями из бизнес-сферы и госструктур на hh.ru в Архангельской области, показывает, что за месяц спрос на новых сотрудников вырос на 18%. В целом по стране также наблюдается стабильный рост потребности в рабочих руках (+21% новых рабочих мест) причем как «белых» воротничках, например, ИТ-специалистах и менеджерах, так и в рабочих, медиках и учителях.  

Наиболее заметно по сравнению с началом лета прошлого года количество вакансий в Архангельской области выросло в профессиональных сферах: «Туризм, гостиницы, рестораны» (+76% новых рабочих мест), «Страхование» (+38%), «Медицина и фармацевтика» (+33%), «Рабочий персонал» (+29%).

Также местные компании стали чаще искать представителей автобизнеса (+28% новых рабочих мест), розницы (+23%) и строителей (+19% новых вакансий). Пользуются спросом у работодателей и транспортники (+16% объявлений о работе), работники сферы науки и образования (+15%). В летний сезон увеличилась потребность и в финансистах (+13%). 

Падение спроса коснулось более 10 профессиональных сфер архангельского рынка труда. Заметнее всего по сравнению с прошлым годом у местного бизнеса упал спрос на работников в профессиональных сферах: «Искусство, развлечения, массмедиа» (-47% новых вакансий), «Безопасность» (-42%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (-40%).

«Рост спроса на работников среди прочего связан с разгоном рынка труда в летний сезон. Бизнес остро нуждается в новых специалистах, особенно в линейном и массовом персонале. На фоне увеличения спроса на персонал и в стране, и в регионе обострилась проблема дефицита кадров. Растёт конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь это линейный персонал, квалифицированные синие воротнички. Сроки найма, как и расходы компаний на подбор, возрастают: привлечение кандидатов становится сложнее и дольше», – комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

04 июль 07:58 | : Экономика

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