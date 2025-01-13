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В Архангельской области вырос спрос на юристов и кадровиков

 Эксперты hh.ru подвели итоги рынка труда за месяц и узнали, в каких сферах больше всего рабочих мест, а также на каких специалистов спрос рос активнее обычного. 

За последние 30 дней работодатели региона искали более 7 тыс. новых работников. Больше всего рабочих мест сосредоточено в сфере рабочего персонала – здесь местные компании открыли почти 1 тыс. вакансий или 14% от всего объёма рабочих мест в области. На втором месте по объёму спроса на персонал – отрасль продаж и обслуживания клиентов. Здесь сосредоточено около 0,9 тыс. или 13% вакансий. На третьем месте по объёму спроса этой весной – медицина и фармацевтика (0,7 тыс. или 10% вакансий).

При этом за месяц сильнее всего спрос вырос на специалистов по консалтингу и стратегии: компании Архангельской области нарастили спрос на кадры в этой сфере сразу на 27%. Также в лидеры по росту потребности на кадры выбилась сфера управления персоналом: прирост на кадры +13%, а также область юридических услуг (+4% новых рабочих мест). Весна принесла рост потребности в кадрах и в местном общепите, а также в сфере туризма и гостиниц (+3% новых вакансий). 

Есть и падение спроса. Так, начало года оказалось не самым позитивных для административного персонала – здесь востребованность новых специалистов сократилась сразу на 49%. Заметное падение спроса на работников также наблюдается в области искусства и массмедиа (-29%), транспортном секторе (-27%) и в сфере обслуживающего персонала (-26%).


10 апрель 08:06 | : Экономика

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