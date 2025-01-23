Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Поморье наблюдается весеннее кадровое обострение

За последний месяц работодатели региона разместили на hh.ru около 5 тыс. новых вакансий, превысив спрос на кадры на 5% с начала года. Какие сферы рынка труда Архангельской области больше всего нуждаются в свежих кадрах – в релизе далее.

За месяц число новых рабочих мест в области превысило порог в 5 тыс. Потребность в кадрах в регионе за 30 дней увеличилась сразу на 5%. 

Сильнее всего в начале этой весны у местных работодателей вырос спрос на специалистов в сфере закупок, а также в области стратегии и консалтинга – здесь число новых рабочих мест выросло сразу на треть (+36% на каждую сферу). На втором месте по спросу на свежие кадры оказалась сфера науки и образования: +33% новых вакансий, на третьем – сфера топ- и мидл-менеджмента, где потребность в специалистах выросла на 31%. Также на 25% выросла потребность в производственном персонале, на 22% увеличился спрос на юристов.  

«В целом на рынке труда Архангельской области весной этого года заметна достаточная активность со стороны работодателей. Тем не менее, в девяти профессиональных сферах за месяц было зафиксировано снижение потребности в новых работниках, среди них сфера туризма и общепита (-13%), финансовый сектор (-10%), розница (-7%). При этом наибольший доход в регионе можно найти в вакансиях для административного персонала (порядка 180 тыс. рублей в среднем). На втором месте по уровню дохода  сфера транспорта и логистики. В среднем жители региона могут заработать здесь порядка 175 тыс. рублей, на третьем месте по доходу – сфера обслуживающего персонала (171 тыс. рублей)», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад. 

В каких сферах сильнее всего вырос спрос на кадры за месяц и уровень предлагаемого дохода (в руб.) в сферах, Архангельская область, весна, 2025: 

Профсфера

Динамика вакансий за месяц

Медианная зарплата, руб.

Закупки

36%

 Нет данных 

Стратегия, инвестиции, консалтинг

36%

 Нет данных 

Наука, образование

33%

          52 531 ₽ 

Высший и средний менеджмент

31%

        119 028 ₽ 

Производство, сервисное обслуживание

25%

          83 679 ₽ 

Юристы

22%

          59 180 ₽ 

Управление персоналом, тренинги

22%

 Нет данных 

Медицина, фармацевтика

21%

          68 097 ₽ 

Строительство, недвижимость

17%

          86 007 ₽ 

Автомобильный бизнес

15%

          88 281 ₽ 

Рабочий персонал

14%

          92 787 ₽ 

Сельское хозяйство

11%

        134 411 ₽ 

Страхование

11%

 Нет данных 

Добыча сырья

7%

        121 289 ₽ 

Весь рынок труда

5%

          68 964 ₽ 

Маркетинг, реклама, PR

2%

          64 525 ₽ 

Транспорт, логистика, перевозки

0%

        175 075 ₽ 

Информационные технологии

0%

          55 005 ₽ 

Домашний, обслуживающий персонал

-1%

        171 907 ₽ 

Административный персонал

-3%

        180 963 ₽ 

Продажи, обслуживание клиентов

-6%

          59 305 ₽ 

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

-6%

 Нет данных 

Искусство, развлечения, массмедиа

-6%

 Нет данных 

Розничная торговля

-7%

          48 938 ₽ 

Финансы, бухгалтерия

-10%

          56 153 ₽ 

Туризм, гостиницы, рестораны

-13%

          49 627 ₽ 

Безопасность

-18%

          49 718 ₽ 

 

10 март 08:30 | : Экономика

Главные новости


«Дышите глубже». Депутаты АрхГорДумы за неделю
Три слова о любви. Мужской подарок женщинам

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (132)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20