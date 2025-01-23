В Поморье наблюдается весеннее кадровое обострение

За последний месяц работодатели региона разместили на hh.ru около 5 тыс. новых вакансий, превысив спрос на кадры на 5% с начала года. Какие сферы рынка труда Архангельской области больше всего нуждаются в свежих кадрах – в релизе далее.
За месяц число новых рабочих мест в области превысило порог в 5 тыс. Потребность в кадрах в регионе за 30 дней увеличилась сразу на 5%.
Сильнее всего в начале этой весны у местных работодателей вырос спрос на специалистов в сфере закупок, а также в области стратегии и консалтинга – здесь число новых рабочих мест выросло сразу на треть (+36% на каждую сферу). На втором месте по спросу на свежие кадры оказалась сфера науки и образования: +33% новых вакансий, на третьем – сфера топ- и мидл-менеджмента, где потребность в специалистах выросла на 31%. Также на 25% выросла потребность в производственном персонале, на 22% увеличился спрос на юристов.
«В целом на рынке труда Архангельской области весной этого года заметна достаточная активность со стороны работодателей. Тем не менее, в девяти профессиональных сферах за месяц было зафиксировано снижение потребности в новых работниках, среди них сфера туризма и общепита (-13%), финансовый сектор (-10%), розница (-7%). При этом наибольший доход в регионе можно найти в вакансиях для административного персонала (порядка 180 тыс. рублей в среднем). На втором месте по уровню дохода – сфера транспорта и логистики. В среднем жители региона могут заработать здесь порядка 175 тыс. рублей, на третьем месте по доходу – сфера обслуживающего персонала (171 тыс. рублей)», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.
В каких сферах сильнее всего вырос спрос на кадры за месяц и уровень предлагаемого дохода (в руб.) в сферах, Архангельская область, весна, 2025:
Профсфера
Динамика вакансий за месяц
Медианная зарплата, руб.
Закупки
36%
Нет данных
Стратегия, инвестиции, консалтинг
36%
Нет данных
Наука, образование
33%
52 531 ₽
Высший и средний менеджмент
31%
119 028 ₽
Производство, сервисное обслуживание
25%
83 679 ₽
Юристы
22%
59 180 ₽
Управление персоналом, тренинги
22%
Нет данных
Медицина, фармацевтика
21%
68 097 ₽
Строительство, недвижимость
17%
86 007 ₽
Автомобильный бизнес
15%
88 281 ₽
Рабочий персонал
14%
92 787 ₽
Сельское хозяйство
11%
134 411 ₽
Страхование
11%
Нет данных
Добыча сырья
7%
121 289 ₽
Весь рынок труда
5%
68 964 ₽
Маркетинг, реклама, PR
2%
64 525 ₽
Транспорт, логистика, перевозки
0%
175 075 ₽
Информационные технологии
0%
55 005 ₽
Домашний, обслуживающий персонал
-1%
171 907 ₽
Административный персонал
-3%
180 963 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
-6%
59 305 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
-6%
Нет данных
Искусство, развлечения, массмедиа
-6%
Нет данных
Розничная торговля
-7%
48 938 ₽
Финансы, бухгалтерия
-10%
56 153 ₽
Туризм, гостиницы, рестораны
-13%
49 627 ₽
Безопасность
-18%
49 718 ₽