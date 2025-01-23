В Поморье наблюдается весеннее кадровое обострение

За последний месяц работодатели региона разместили на hh.ru около 5 тыс. новых вакансий, превысив спрос на кадры на 5% с начала года. Какие сферы рынка труда Архангельской области больше всего нуждаются в свежих кадрах – в релизе далее.

За месяц число новых рабочих мест в области превысило порог в 5 тыс. Потребность в кадрах в регионе за 30 дней увеличилась сразу на 5%.

Сильнее всего в начале этой весны у местных работодателей вырос спрос на специалистов в сфере закупок, а также в области стратегии и консалтинга – здесь число новых рабочих мест выросло сразу на треть (+36% на каждую сферу). На втором месте по спросу на свежие кадры оказалась сфера науки и образования: +33% новых вакансий, на третьем – сфера топ- и мидл-менеджмента, где потребность в специалистах выросла на 31%. Также на 25% выросла потребность в производственном персонале, на 22% увеличился спрос на юристов.

«В целом на рынке труда Архангельской области весной этого года заметна достаточная активность со стороны работодателей. Тем не менее, в девяти профессиональных сферах за месяц было зафиксировано снижение потребности в новых работниках, среди них сфера туризма и общепита (-13%), финансовый сектор (-10%), розница (-7%). При этом наибольший доход в регионе можно найти в вакансиях для административного персонала (порядка 180 тыс. рублей в среднем). На втором месте по уровню дохода – сфера транспорта и логистики. В среднем жители региона могут заработать здесь порядка 175 тыс. рублей, на третьем месте по доходу – сфера обслуживающего персонала (171 тыс. рублей)», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.

В каких сферах сильнее всего вырос спрос на кадры за месяц и уровень предлагаемого дохода (в руб.) в сферах, Архангельская область, весна, 2025: