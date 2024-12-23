В 2025 году в Поморье вырастет спрос на пролетарские профессии

Аналитики hh.ru подвели первые итоги января и выяснили, работники из каких профессиональных сфер наиболее востребованы работодателями в самом начале 2025 года.

Данные hh.ru по итогам за последние 30 дней показывают, что местные работодатели достаточно активны на рынке труда: компании в регионе разместили на hh.ru более 5 тыс. новых вакансий. И лидерами по доле спроса на локальном рынке труда оказались, как и в начале 2024 года, рабочие разных специальностей, включая сварщиков, токарей, слесарей и других. В этой сфере было открыто сразу 22% или примерно каждая пятая вакансия, а это почти 1,2 тыс. предложений о работе за месяц.

На втором месте по востребованности у компаний Архангельской области – работники сферы продаж и клиентского обслуживания. В этой сфере работодатели искали за последнее время более 1,1 тыс. работников, а это 21% от всего объёма вакансий в области.

Замыкает тройку лидеров по востребованности на местном рынке труда сфера транспорта, логистики и перевозок – на эту профессиональную область приходится за последний месяц около 1 тыс. новых рабочих мест, а это 17% от всего объёма рынка труда в регионе.

Примечательно, что по ряду профессиональных сфер также наблюдается рост спроса на кадры, и особенно сильно это видно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в Архангельской области сильно вырос спрос на кадры в сфере добычи сырья. Прирост спроса на геологов и геодезистов – сразу на 20%. Также на 37% выросла потребность в обслуживающем персонале (курьеры, няни, уборщики). Кроме того, на 42% увеличился спрос на кадры в спорт- и бьюти-индустрии, на 34% стали чаще искать топ-менеджеров. Но сильнее всего взлетела потребность в административном персонале: администраторах и менеджерах АХО (+124% новых вакансий год к году). В данном случае мы видим, что новый 2025 год открывает интересные карьерные перспективы для представителей самых разных профессий, – отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.



