РВК-Архангельск усилил автопарк новой спецтехникой

Автопарк РВК-Архангельск пополнился двумя единицами специализированной техники – мощной каналопромывочной машиной и буровой установкой, которая способна работать в ограниченном пространстве.

Новые машины необходимы не только для своевременного и качественного выполнения повседневных задач, но и для работ на перспективу.

Мини-установка горизонтально-направленного бурения позволит выполнять замену внутриквартальных и внутридворовых сетей. Ее длина прокола составляет от 30 до 170 метров в зависимости от диаметра трубы (от 50 до 300 мм).

«Если посмотреть на трубы диаметром 50-100 мм, то в случае аварии через такую небольшую, казалось бы, сеть может утекать в грунт до 30 кубических метров воды в час. С учетом того, что у нас много километров таких сетей, утечки на них могут приносить значительные убытки организации, потери воды и давления для потребителей. Поэтому мы провели анализ наиболее аварийных внутриквартальных и внутридворовых трубопроводов и поняли, что сможем сами перекладывать большие аварийные участки. Это не столь дорогостоящие работы, как прокладка сетей больших диаметров, - поэтому мы купили новую машину ГНБ и готовы двигаться в этом направлении и перекладывать сети в рамках производственной программы предприятия», - рассказал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

Вторая новинка предприятия не уступает спецтехнике, которая уже работает в других предприятиях группы компания Росводоканал, – Тюмени, Барнауле, Краснодаре.

«Мы посмотрели технику, которую закупают наши коллеги, и собрали свой вариант. На нашей машине установлен один из лучших насосов. Он позволит мыть сети до тысячного диаметра. Кроме того, установка полностью предназначена для работы в условиях с низкими температурами, что для нас особенно актуально. Каналопромывочная машина будет работать только на плановой промывке сетей. После промывки мы сможем обследовать сети с помощью теледиагностики, понять причины засоров и некорректной работы и определить формат восстановительных работ. Это позволит выполнить работы качественно и на долгосрочную перспективу», - пояснил Дмитрий Черкашин.

22 апреля оба автомобиля проходят регистрацию в ГИБДД и будут готовы для работы с бригадами. Первым боевым «заданием» для каналопромывочной машины станут сети на улице Коммунальной. Список для работ по прокладке сетей готовят инженеры производственно-технического отдела РВК-Архангельск.

Напомним, что ранее автопарк РВК-Архангельск пополнили кран-манипуляторная установка (КМУ), автоцистерна (водовозка), илосос, парогнераторная установка, грунторез. В 2025 году автотранспортный цех пополнится еще несколькими единицами спецтехники.



