РВК-Архангельск прокладывает сети водоснабжения на Левом берегу

В левобережном районе Архангельска специалисты РВК-Архангельск строят новые сети водоснабжения. Методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) предстоит проложить участок протяженностью чуть более 900 метров. Работы ведутся на улицах Штурманской и Сивашской дивизии. Общая протяженность нового трубопровода составит два с половиной километра. 1 600 метров по улицам Речников и Караванной уже уложены под землю.

Обновление трубопровода позволит повысить качество водоснабжения в большом жилом районе – это около 6 500 горожан, и существенно снизит риски аварийных ситуаций.

«Современный бестраншейный метод - это один из самых безопасных способов прокладки труб, потому что поверхность ландшафта остается нетронутой. Так мы работаем в условиях плотной городской застройки, под автомобильными магистралями, железной дорогой, реками. Сейчас вода идет к потребителям по старым чугунным и асбест-цементным трубам, которые построены в 40-50-х годах прошлого века. После завершения строительства, промывки и дезинфекции нового водопровода они будут выведены из эксплуатации. Вода к жителям Левого берега будет идти по новому трубопроводу, выполненному из прочного и долговечного материала», - рассказал начальник цеха строительства сетей РВК-Архангельск Николай Дигурян.

Метод горизонтально-направленного бурения требует от специалистов высокой квалификации и точности. Перед началом пилотного бурения, мастер цеха строительства сетей, оператор локации ГНБ Даниил Уткин оценивает длину прокола, диаметр трубы, типы грунтов, правильность траектории, расстояние до пересекаемых коммуникаций.

«При горизонтально-направленном бурении важно обеспечить четкое соблюдение траектории прокладки скважины и выход бура в нужном месте в приемном котловане. Для этого применяется локационная система, состоящая из зонда и локатора. Я оцениваю информацию с зонда на буровой головке в грунте с помощью локатора, который у меня в руках. Эти же сведения видит оператор буровой машины. По радиосвязи я руковожу действиями оператора установки ГНБ, например, корректирую направление буровой головки. И, что самое главное, применение локационной системы позволяет обойти подземные коммуникации - трубопроводы, кабеля, другие препятствия», - пояснил оператор локации, мастер цеха строительства сетей РВК-Архангельск Даниил Уткин.

Решение о комплексной замене сетей водоснабжения от водонасосной станции (ВНС) на ул. Штурманской в сторону ул. Вычегодской и ул. Речников в Левобережном районе Архангельска было принято в марте. Состояние сетей было таким, что зимой в течение нескольких недель бригады РВК-Архангельск практически круглосуточно работали в этом районе города, устраняя повреждения. Планируемый срок завершения работ - середина октября.