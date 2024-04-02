РВК-Архангельск приступил к перекладке третьего участка сетей водоснабжения поселка Гидролизный

Специалисты цеха строительства сетей РВК-Архангельск проложили методом горизонтально-направленного бурения более полукилометра труб по улице Гидролизной. Параллельно по улицам Буденного и Вельможного сделаны проколы и уложены еще два участка нового трубопровода диаметром 110 мм. На протяжении всей новой трубы предусмотрено устройство новых камер переключения. Таких камер уже сделано три, в каждой установлена новая надежная запорно-регулирующая арматура.

«Подтопление поселка Гидролизного завода талыми водами значительно осложнило работы по перекладке сетей. Приходилось постоянно откачивать колодцы и уже существующие котлованы. Сейчас ведутся работы по обследованию колодцев от улицы Юности в сторону улицы Буденного. Мы учли ошибки первого этапа, когда делали «проколы» рядом с существующей трубой. Нагрузка на грунт, вибрация от работы буровой установки, работа тяжелой техники – факторы, которые негативным образом сказались на состоянии и так ветхих труб поселка. Поэтому теперь мы тщательно проверяем, на какой глубине находится действующий трубопровод, чтобы минимизировать аварийные ситуации», - рассказал директор по капитальному строительству РВК-Архангельск Александр Бараев.

Всего в поселке Гидролизного завода будут переложены около трех километров сетей водоснабжения. Старые чугунные трубы заменяют на новые пластиковые. Они не боятся коррозии и подвижек грунта, на их стенах не будет скапливаться осадок, срок их службы составляет более полувека.

«Проблемой водоснабжения поселка Гидролизного завода РВК-Архангельск начал заниматься в 2021 году. В 2022-м мы приступили к перекладке сетей из Соломбалы до водонасосной станции Маймаксы, поменяли порядка шести километров сетей. Осенью провели замену напорной сети от ВНС Маймаксанского подъема до камеры переключения на ул.Анощенкова. Все это позволило стабилизировать давление на границе Гидролизного, но состояние сетей посёлка такое, что при подаче давления в систему старые чугунные трубопроводы не выдерживают и образовываются прорывы. Сейчас мы стараемся проводить работы с минимальным отключением абонентов. Но надо понимать, что построить новый водопровод и переключить его на действующую магистраль совсем без отключений невозможно. Со своей стороны мы оперативно организуем подвоз воды в жилой сектор и учреждения соцсферы», - рассказал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

Напомним, решение о масштабной замене сетей в поселке Гидролизного завода было принято совместно руководством ресурсоснабжающей компании – концессионера и собственника сетей – администрации города в марте 2024 года.