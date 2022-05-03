«РВК-Архангельск» завершает строительство водовода на Талажском шоссе

«РВК-Архангельск» завершает масштабные работы по строительству нового трубопровода системы централизованного водоснабжения диаметром 500 мм вдоль Талажского шоссе. Он соединит центральные очистные сооружения воды с Северным округом, а также посёлком Талаги и микрорайоном Аэропорт. Работы ведутся методом горизонтально направленного бурения (ГНБ).
«Использование установки ГНБ - это наиболее эффективный и современный метод строительства сетей. Он позволяет без нарушения ландшафта и без проведения масштабных разрытий прокладывать трубу в грунте на той глубине, которая необходима проектным решением. Кроме того, эта технология позволяет строить коммуникации с небольшими поворотами, а также собирать трубопроводы участками по 500-600 метров, а затем соединить их», — рассказал директор по капитальному строительству «РВК-Архангельск» Александр Бараев.
Новый трубопровод изготовлен из полиэтилена ПНД российского производства. Эти материалы отличаются простотой в монтаже и долговечностью использования.
«Гарантированный срок службы пластиковых труб — более полувека. Сейчас идет «сборка» участков водовода с помощью стыковой сварки и сварки муфтами, что обеспечит герметичность трубопровода и безаварийность в эксплуатации», — подчеркнул мастер цеха строительства сетей «РВК-Архангельск» Виктор Дорофеев.
Длина нового трубопровода составляет 3,5 тысячи метров. Подрядчик заверил, что завершит все работы до конца августа.
«Основной фронт работ уже завершён. Все трубы проложены, также смонтирован пожарный гидрант. Нам остается выполнить монтаж колодцев и подключить абонентов к сети. Поэтому в ближайшее время стабильное и качественное водоснабжение в зоне действия этого водовода будет обеспечено», — отметил представитель подрядной организации Геннадий Плотников.