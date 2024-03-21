РВК-Архангельск обновляет парк специализированной техники

Автотранспортный цех архангельского водоканала пополнился парогенераторной установкой на базе «ГАЗон-некст». Парогенератор позволит в зимнее время максимально быстро решать проблемы с замерзшими водоразборными колонками, трубопроводами и вводами на дома. Новый генератор незаменим и во время проведения аварийно-ремонтных работ на сетях – с помощью пара, который быстро прогреет грунт, бригада сможет быстрее добраться до места повреждения и устранить его.

«Таких парогенераторов в Архангельске – единицы. Для нашего предприятия это очень нужное приобретение. Каждую зиму специалистам водоканала приходилось отогревать трубопроводы, колодцы, колонки по старинке – водой. Это отнимало много сил и времени, требовалось использование большего количества единиц техники, а сейчас с такой установкой колодец будет отогрет за несколько минут. С использованием парогенератора мы серьезно повысим мобильность ремонтных бригад», - рассказал начальник автотранспортного цеха РВК-Архангельск Дмитрий Перавин.

Летом архангельский водоканал принял в эксплуатацию еще несколько единиц специализированной техники – с июня на помощь аварийно-ремонтным бригадам пришла новая краново-манипуляторная установка (КМУ), а в июле на подвоз воды отправилась новая пятикубовая автоцистерна. В октябре автопарк РВК-Архангельск пополнится грунторезом, а в декабре – новыми илососом и каналопромывочной машиной.

«Новая спецтехника необходима для своевременного и качественного выполнения повседневных задач. Вся техника современная и, что немаловажно, адаптирована для работы в условиях низких температур. Кроме того, работа на новой технике повышает не только эффективность, но и ответственность персонала перед городом и его жителями», - отметил директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин.