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В Архангельской области работа приближается к месту жительства работника

Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, что работодатели последние четыре года активно увеличивали число вакансий и, как следствие, рабочих мест, которые находятся рядом с домом потенциального работника.

Аналитика hh.ru показывает, что за последний год российские работодатели разместили более 734 тыс. вакансий, в которых указали, что готовы предоставить будущему сотруднику работу рядом с домом. При это за год число таких предложений выросло на треть (+32%). По сравнению с 2022 годом работодатели стали предлагать работу рядом с домом сотрудника уже на 81% больше, по сравнению с 2021 – число таких вакансий выросло на 103%, а по сравнению с 2020 – на 221% (четыре года назад возможность работать рядом с домом упоминалась в целом по стране в 230 тыс. вакансий). 

В Архангельской области ситуация похожая: за последний год компании стали организовывать рабочие места максимально близко к дому сотрудника на 29% чаще (а это более 3,3 тыс. вакансий). В целом же за 4 года работодатели региона стали предлагать работать рядом с домом и не тратить много времени на дорогу на 139% или почти в 1,4 раза чаще (4 года назад было открыто лишь 1,3 тыс. таких вакансий). 

В силу специфики отрасли чаще других предлагают сократить время до работы компании из розничной торговли – на них приходится 2\3 или 58% подобных вакансий. Причем за 4 года работодатели из ритейла стали предлагать такой бонус 

Также активно идут навстречу работникам и упрощают им жизнь близким офисом к дому компании из сферы логистики (9%), ИТ-сфера (8%), ресторанно-гостиничный бизнес (3%). А вот реже других предлагают работу рядом с домом работодатели из сферы искусства и культуры, добывающей отрасли и тяжелого машиностроения. 

«Подобный тренд со стороны работодателей логичен и будет развиваться и дальше. В мегаполисах дорога до места работы и обратно может занять от 2 до 4 часов, в месяц это уже 46 часов, а то и больше. Двое суток, которые можно было потратить на занятия спортом, общение с семьёй и встречи с друзьями. Регулярные исследования hh.ru показывают, что критерий «близость к дому» считают важным от 30 до 50% соискателей. Этот показатель растёт каждый год, особенно быстро после снятия ковидных ограничений. И работодатели это видят, потому число вакансий с пометкой «рядом с домом» будет только расти. Тем более на фоне того, что люди стараются все меньше тратить времени на дорогу до дома и обратно. Так, согласно опросу hh.ru за последний год порядка 44% опрошенных местных жителей хотели бы тратить на дорогу не более получаса, 42% — не более часа, 8% — не более полутора часов, лишь 6% готовы добираться до работы 2 часа. При этом каждый пятый житель Москвы и Московской области готов добираться до работы полтора часа или более. Для сравнения, в Петербурге и Ленобласти таких оказалось лишь 14%», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад. 

17 март 08:52 | : Экономика

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