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В преддверии праздников архангельскому бизнесу требуются дворники

Аналитики hh.ru подвели итоги месяца и выяснили, каких специалисты особенно востребованы у местных работодателей в преддверии зимы. В список самых востребованных, кроме администраторов и топ-менеджеров, также вошли дворники и уборщики, транспортники и строители. 

Аналитика рынка труда показывает, что за месяц бизнес Архангельской области разместил на hh.ru более 6,3 тыс. вакансий, что на 15% больше, чем в 2023 году в начале зимы. Развивающийся кадровый дефицит заставляет бизнес становится всё более гибким. Так, местные работодатели стали чаще размещать вакансии для соискателей с инвалидностью: более 480 вакансий с возможностью инклюзии в регионе за месяц, что в 1,2 раза больше прошлогодних показателей. 

Лидерами по спросу у компаний Архангельской области за последние 30 дней стали администраторы, менеджеры АХО, офис-менеджеры (+122% новых вакансий по сравнению с прошлым годом). В регионе также на 44% вырос спрос на топ-менеджеров разных сфер. На 43% увеличилось число новых рабочих мест в ИТ-сфере. 

Также более востребованными стали в преддверии зимы дворники, уборщики и другой обслуживающий персонал (+42%). На 33% чаще стали искать и приглашать на работу водителей, курьеров, машинистов и диспетчеров. Остаются высоко востребованными кадры из сферы строительства и недвижимости (+30% новых вакансий по сравнению с прошлым годом). Кроме того, в преддверии новогодних каникул вырос спрос на фотографов, актеров, аниматоров: число вакансий в сфере масс-медиа и развлечений выросло еще на 30%. 

 (фото с https://moskvichmag.ru

08 ноябрь 09:29 | : Экономика

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