В Архангельской области идет перестройка рынка труда для начинающих

Ситуация в целом по России

Аналитика по итогам II квартала 2024 года показывает, что российские компании стали на 30% чаще размещать вакансии, доступные соискателям без опыта. Также на 3% выросло число вакансий, подходящих соискателям с опытом в профессиях от 1 года до 3 лет. Но по сравнению с показателями II квартала 2023 года работодатели на 16% сократили число вакансий для соискателей со стажем от 6 лет и более.

Как ведут себя работодатели Архангельской области

Ситуация в северном регионе аналогичная: для начинающих работников компании увеличили число новых рабочих мест сразу на 20% и разместили более 5,5 тыс. вакансий по итогам за II квартал. А вот доход для работников без опыта в Архангельской области вырос лишь на 10,3 тыс. до 50,3 тыс. рублей.

В это же время для работников со стажем от 1 года до 3 лет число вакансий уменьшилось на 9%, а доход вырос на 11,5 тыс. до 66,1 тыс. рублей. Для жителей региона, имеющих стаж в профессии от 3 до 6 лет, число новых рабочих мест также упало на 23%, зато доход вырос на 18,6 тыс. до 99,9 тыс. рублей. Интересно, что для самых ценных для работодателей опытных сотрудников со стажем в профессии 6 лет и более доход остался на уровне 90 тыс. рублей.