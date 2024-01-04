Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области идет перестройка рынка труда для начинающих

Ситуация в целом по России  

Аналитика по итогам II квартала 2024 года показывает, что российские компании стали на 30% чаще размещать вакансии, доступные соискателям без опыта. Также на 3% выросло число вакансий, подходящих соискателям с опытом в профессиях от 1 года до 3 лет. Но по сравнению с показателями II квартала 2023 года работодатели на 16% сократили число вакансий для соискателей со стажем от 6 лет и более.

 Как ведут себя работодатели Архангельской области

Ситуация в северном регионе аналогичная: для начинающих работников компании увеличили число новых рабочих мест сразу на 20% и разместили более 5,5 тыс. вакансий по итогам за II квартал. А вот доход для работников без опыта в Архангельской области вырос лишь на 10,3 тыс. до 50,3 тыс. рублей. 

В это же время для работников со стажем от 1 года до 3 лет число вакансий уменьшилось на 9%, а доход вырос на 11,5 тыс. до 66,1 тыс. рублей. Для жителей региона, имеющих стаж в профессии от 3 до 6 лет, число новых рабочих мест также упало на 23%, зато доход вырос на 18,6 тыс. до 99,9 тыс. рублей. Интересно, что для самых ценных для работодателей опытных сотрудников со стажем в профессии 6 лет и более доход остался на уровне 90 тыс. рублей. 

 

01 июль 07:52 | : Экономика

Главные новости


Танцуй пока молодой, Архангельск. Депутаты АрхГорДумы за неделю
50 лет после ядерной войны. Размышления архангельского обывателя

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2024 (3)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)



Деньги


все материалы
«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20