В Архангельской области растет число рабочих мест для инвалидов

Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда Архангельской области и выяснили, что работодатели стали чаще предлагать работу соискателям с инвалидностью. Число инклюзивных вакансий в регионе за год выросло на 15%.

C начала 2024 года архангельские работодатели каждый месяц размещали по несколько сотен новых вакансий, доступных соискателям с инвалидностью. Это на 15% больше, чем в начале 2023 года.

Прямо сейчас в регионе открыто наибольшее число вакансий, доступных соискателям с инвалидностью в сфере продаж и клиентского – 52% рабочих мест, доступных инвалидам. Также 10% вакансий для соискателей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) размещены в сфере домашнего и обслуживающего персонала.

Кроме того, множество вакансий (12%) для инвалидов размещают компании, которые ищут водителей, курьеров и логистов. Также местные соискатели с инвалидностью могут претендовать на работу в сфере административного персонала, а именно секретарей, офис-менеджеров, администраторов залов или офисов – здесь им доступно 10% новых вакансий. Остаётся открытой и предлагает еще по 3% вакансий для соискателей с ОВЗ сфера розничной торговли, а также сфера образования.

При этом, если сравнивать с прошлым годом, а также судя по количеству новых открытых рабочих мест, в регионе решили пойти в сторону инклюзии работодатели из сферы строительства – девелоперы увеличили число вакансий для инвалидов на 33%.

Ещё одно важное изменение на рынке труда: на 75% выросло количество новых вакансий для соискателей с инвалидностью в сфере строительства, на треть (+33%) выросла доля вакансий с ОВЗ для рабочих. Также на 67% увеличилось число рабочих мест для инвалидов в производственной сфере региона.

«Тема инклюзии и трудоустройства соискателей с инвалидностью всегда остаётся актуальной. Несмотря на то, что для работодателей по закону установлены квоты по приёму инвалидов на работу, треть респондентов-работников, которых мы опросили не подозревает о существовании таких квот или льгот в своих компаниях. Знают о существовании таких квот в своих компаниях лишь 10%. А 60% честно заявили, что у них на работе таких квот либо нет, либо нет такой практики.

При этом 45% местных жителей уверены, что тренд роста количества льгот для особых групп людей (люди с ограниченными возможностями, малочисленные народы и т.д.) будет только увеличиваться в ближайшие годы и окажет влияние как на их компании, так и на рынок труда в целом», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

(картинка с https://dnr-news.ru)