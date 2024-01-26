Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области растет число рабочих мест для инвалидов

Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда Архангельской области и выяснили, что работодатели стали чаще предлагать работу соискателям с инвалидностью. Число инклюзивных вакансий в регионе за год выросло на 15%. 

C начала 2024 года архангельские работодатели каждый месяц размещали по несколько сотен новых вакансий, доступных соискателям с инвалидностью. Это на 15% больше, чем в начале 2023 года. 

Прямо сейчас в регионе открыто наибольшее число вакансий, доступных соискателям с инвалидностью в сфере продаж и клиентского – 52% рабочих мест, доступных инвалидам. Также 10% вакансий для соискателей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) размещены в сфере домашнего и обслуживающего персонала. 

Кроме того, множество вакансий (12%) для инвалидов размещают компании, которые ищут водителей, курьеров и логистов. Также местные соискатели с инвалидностью могут претендовать на работу в сфере административного персонала, а именно секретарей, офис-менеджеров, администраторов залов или офисов – здесь им доступно 10% новых вакансий. Остаётся открытой и предлагает еще по 3% вакансий для соискателей с ОВЗ сфера розничной торговли, а также сфера образования. 

При этом, если сравнивать с прошлым годом, а также судя по количеству новых открытых рабочих мест, в регионе решили пойти в сторону инклюзии работодатели из сферы строительства – девелоперы увеличили число вакансий для инвалидов на 33%. 

Ещё одно важное изменение на рынке труда: на 75% выросло количество новых вакансий для соискателей с инвалидностью в сфере строительства, на треть (+33%) выросла доля вакансий с ОВЗ для рабочих. Также на 67% увеличилось число рабочих мест для инвалидов в производственной сфере региона. 

«Тема инклюзии и трудоустройства соискателей с инвалидностью всегда остаётся актуальной. Несмотря на то, что для работодателей по закону установлены квоты по приёму инвалидов на работу, треть респондентов-работников, которых мы опросили не подозревает о существовании таких квот или льгот в своих компаниях. Знают о существовании таких квот в своих компаниях лишь 10%. А 60% честно заявили, что у них на работе таких квот либо нет, либо нет такой практики. 

При этом 45% местных жителей уверены, что тренд роста количества льгот для особых групп людей (люди с ограниченными возможностями, малочисленные народы и т.д.) будет только увеличиваться в ближайшие годы и окажет влияние как на их компании, так и на рынок труда в целом», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

(картинка с https://dnr-news.ru

12 март 08:14 | : Экономика

Главные новости


Песни без слов. Гэри Мур
Женщины о женском и не только. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2024 (115)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)



Деньги


все материалы
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20