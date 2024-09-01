Инвалид в Архангельской области может заработать до 186 тысяч руб/мес

Аналитики hh.ru проанализировали местный рынок труда и выяснили, что с января по август этого года местные работодатели разместили более 1 тыс. вакансий, доступных соискателям с инвалидностью по условиям и требованиям, которые готовы обеспечить компании.

По сравнению с прошлым годом работодатели Архангельской области стали на 25% чаще предлагать работу соискателям с инвалидностью. В общем по стране с начала года работодатели разместили более 270 тыс. вакансий, доступных инвалидам (+45% прирост).

В регионах СЗФО размещено с начала года более 30,5 тыс. вакансий, доступных инвалидам. Это на 36% больше, чем в 2023. Архангельская же область на 6 месте по доле инклюзивных вакансий.

Проще всего устроиться на работу соискателю с инвалидностью в СЗФО и в том числе Архангельской области в качестве курьера легких посылок – 13% рабочих мест в регионе. Год к году число курьерских инклюзивных вакансий выросло на 42%.

Также достаточно активно работодатели предлагают инвалидам работу в качестве операторов call-центров, за год число таких предложений выросло на 2%. На третьем месте по доступности оказались профессия водителя и менеджера по продажам – 10% вакансий. Интересно, что именно для водителей за год число рабочих мест, доступных для архангельских инвалидов, выросло сильнее всего: рост в 4,5 раза. На четвертом месте – продавцы и кассиры, на пятом – профессия упаковщика.

Кроме того, по сравнению с прошлым годом стали более инклюзивными, выросли по количеству доступных мест и как следствие попали в рейтинг самых доступных для местных инвалидов профессия бухгалтера (число вакансий с ОВЗ выросло в 1,2 раза), инженера-конструктора (+45%), маркетолога (+24%), разнорабочего (+1,6 раза) а также уборщика (+75%).

С точки зрения доступности внутри рынка труда наиболее открытыми (как по числу вакансий, так и по числу приглашений на работу) оказались сфера продаж и финансовый сектор – здесь концентрируется наибольшее число потенциальных рабочих мест. Далее следует ИТ-сфера (8%) и ритейл (8%). Наоборот, наименее открытыми и инклюзивными в Архангельской области остаются сфера безопасности и юридических услуг.

Топ-3 самых высокооплачиваемых вакансий, доступных для лиц с ОВЗ, Архангельская область:

Курьер по доставке малогабаритных заказов, https://spb.hh.ru/vacancy/107210370, до 186 000 ₽ на руки

Шеф-редактор (со знанием английского языка), https://spb.hh.ru/vacancy/107581915, от 140 000 ₽

Курьер ценных посылок, бизнес-заказов и товаров для дома, https://spb.hh.ru/vacancy/107210453, от 140 000 ₽ на руки

(фото с https://prmira.ru)



