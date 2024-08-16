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Группа Аквилон расселит аварийные дома для строительства новой школы

Сегодня администрация Архангельска провела очередной аукцион на комплексное развитие территории. Победителем стало ООО «СЗ «Притяжение», входящее в Группу Аквилон. Городской бюджет пополнится на 22 млн 431 тыс. рублей.

 По договору, который будет заключен с муниципалитетом, застройщик должен расселить аварийные деревянные дома на двух несмежных территориях: в квартале на ул. Гайдара – пр. Ломоносова – ул. Вологодской, а также на ул. Тыко Вылки. 

 Дома №14 и №16, к. 1 на ул. Вологодская, расселяются застройщиком. Два дома на ул. Вологодская, 12 и ул. Гайдара, 21, к. 1 должны быть расселены в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». Еще два дома на ул. Вологодская, 16 и ул. Гайдара, 21 включены в региональную программу по переселению граждан из многоквартирных домов в Архангельске, имеющих угрозу обрушения.  

 На данном участке общей площадью 1,0792 га возможно строительство до 15,6 тыс. кв. м нового жилья. Здесь будет возведен среднеэтажный жилой комплекс, в соответствии со всеми действующими для этой территории градостроительными нормативами.

 Также застройщик расселяет два дома ул. Тыко Вылки, 1 и 3. Участок площадью 0,2989 га остается муниципальным и предназначается для строительства школы на 1 тыс. мест.

 Напомним, что в рамках программы КРТ в Поморье Группа Аквилон уже реализует пять проектов. На разных этапах расселения за счет застройщика находятся 40 ветхих аварийных домов, порядка 360 квартир, общей площадью около 20 тыс. кв. м. 

 В Архангельске на открытых аукционах Группой Аквилон приобретены два участка для КРТ: в районе ул. Логинова - ул. Г. Суфтина - ул. Попова - пр. Обводный канал и ул. Комсомольская – ул. Карельская. За счет Группы Аквилон сейчас ведется расселение 24 аварийных деревянных домов, это 206 квартир. Первый этап расселения на обеих территориях (8 домов) уже завершен. В районе ул. Попова также будут расселены дома на участке для строительства детсада на 280 мест и обустроен общедоступный сквер.

 В  Северодвинске рамках трех договоров КРТ Группа Аквилон расселяет 14 домов, 136 квартир. На первом участке в квартале 102 расселение 5 аварийных домов уже завершено. В квартале 007 помимо расселения 6 домов застройщик за свой счет благоустроит пешеходную рекреационную зону по периметру квартала. А на территории квартала 005 кроме расселения 3 аварийных домов, часть освобожденного участка зарезервирована для строительства детского сада на 160 мест, а другая будет благоустроена за счет инвестора и безвозмездно передана в муниципальную собственность.


11 сентябрь 14:05 | : Экономика

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