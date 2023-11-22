Группа Аквилон дострочно расселила аварийные дома в квартале 102 Северодвинска

Группа Аквилон досрочно выполнила обязательства по расселению аварийных домов в квартале 102 в Северодвинске. Сегодня здесь побывал заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин и председатель правления Группы Аквилон Александр Фролов.

В 2022 году администрация Северодвинска провела первый в регионе аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории в квартале 102, ограниченном ул. Тургенева – ул. Чехова – ул. Гайдара и Трудовым переулком. Победителем стала Группа Аквилон, с которой в августе был подписан муниципальный контракт.

К июню этого года застройщик досрочно завершил расселение 5 деревянных двухэтажных домов площадью 1618 кв. м – 40 квартир, в которых зарегистрировано 116 человек.

– Нас при переезде всё устроило. И школа рядом для ребёнка. И вообще всё рядом. Нам как-то не верилось, когда Группа Аквилон предложила такие условия. А всё сбылось. Очень благодарны нашему менеджеру Елене Холодовой. Очень профессиональный человек, вдумчиво подходит к каждому, самые лучшие варианты от неё. Если я буду когда-нибудь заниматься вопросами недвижимости, я обязательно обращусь в Группу Аквилон и всем друзьям посоветую, - рассказала жительница одного из расселенных домов Любовь Коковина.

Муниципалитету были переданы приобретенные застройщиком квартиры, которые предоставлены гражданам по договорам соцнайма. Согласившиеся на компенсацию собственники с помощью Группы Аквилон уже приобрели жилье.

- Мы работали с жильцами каждой квартиры индивидуально, и максимально постарались учесть их пожелания. Кому-то было важно приобрести квартиру именно в этом районе, поскольку ребенок уже ходит тут в школу. Кто-то жил в однокомнатной квартире, а в итоге приобрел двухкомнатную в кирпичном доме. Все требования к квартирам, переданным муниципалитету для предоставления по договорам соцнайма, нами были выполнены. Все расселенные дома разобраны, сейчас ведется оформление разрешения на строительство, - рассказал заместителю пре6дседателя правительства региона Дмитрию Рожину председатель правления Группы Аквилон Александр Фролов.

- Мы сейчас можем подтвердить, что застройщик выполняет все свои обязательства, полностью расселены все аварийные дома, разработана вся необходимая документация, сейчас выходим на разрешение на строительство. Коллеги из администрации Северодвинска это подтверждают. Мы получаем сразу несколько плюсов. Во-первых, квартальную застройку с комплексным благоустройством, включая парковки. Во-вторых – новые квадратные метры жилья. В-третьих, люди получают возможность быстрее переселиться из ветхого и аварийного жилья. И при этом мы не потратили из бюджета на расселение этого квартала 170 млн рублей, которые потребовалось бы найти, - отметил Дмитрий Рожин, подчеркнув, что это первый в регионе и полностью удачный опыт расселения жителей аварийного жилья по программе КРТ.

На участке площадью 1,62 га возведут новый 5-этажный жилой комплекс площадью 25 тыс. кв. м. Сам дом займет только 32% территории участка, остальное отводится под комплексное благоустройство. Оно включает в себя закрытый двор с детской, спортивной площадками, зонами отдыха, озеленение. Предусматривается большая наземная стоянка на 167 машино-мест. Участок обеспечен всей необходимой инженерной инфраструктуров, от ресурсоснабжающих организаций получены техусловия на подключение к сетям. Кроме того, данный район располагает развитой социальной инфраструктурой

Также в Северодвинске по итогам аукциона, проведенного администрацией города, в июне этого года с Группой Аквилон заключен контракт на комплексное развитие территории квартала 007. Речь идет об участке в границах ул. Торцева — ул. Полярной — ул. Советской и пр. Ленина. На общих собраниях жители домов, расположенных в квартале, проголосовали за его включение в программу комплексного развития.

На участке площадью в 3,95 га предполагается за счет застройщика в три этапа расселить 6 ветхих аварийных домов 1939-40 годов постройки площадью 4,1 тыс. кв. м, это 64 квартиры. Первые два дома уже расселены. Также застройщик выкупил здание кафе на ул. Полярной, 4а. Кроме того, по региональной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» расселят дома на ул. Торцева, 45 и на ул. Советская, 42Б.

На месте расселенных домов возможно строительство нового жилого комплекса площадью 30 тыс. кв. м. Он займет только 21% территории участка. Остальное отводится под комплексное благоустройство. Оно включает в себя закрытый двор с детской, спортивной площадками, зонами отдыха, озеленение. Предусматривается большая наземная стоянка на 160 машино-мест. Также застройщик за свой счет благоустроит пешеходную рекреационную зону по периметру квартала вдоль улиц Торцева, Порярная и Советская площадью 0,83 га..

В настоящее время Группа Аквилон возводит в Северодвинске 5 жилых комплексов общей площадью более 180 тыс. кв. м. Среди них – два проекта, получивших статус масштабных решением комиссии по инвестиционной деятельности при губернаторе Архангельской области. В ЖК «Аквилон NEO» на пр. Победы компания передаст для предоставления нуждающимся порядка 60 квартир, а в рамках строительства ЖК «Квартал 100» на ул. Ломоносова Группа Аквилон передаст городу полностью укомплектованный детсад и новый парк с берегоукреплением озера Театральное. Еще два проекта – в кварталах 102 и 007 реализуются Группой Аквилон в рамках программы комплексного развития территорий. В квартале 102 уже завершено расселение 5 деревянных двухэтажных домов площадью 1618 кв. м – 40 квартир, в которых зарегистрировано 116 человек. Муниципалитету переданы квартиры, которые предоставлены нанимателям. Собственники получили денежную компенсацию и приобрели жилье. В квартале 007 за счет Группой Аквилон в три этапа расселяется 6 ветхих аварийных домов площадью 4,1 тыс. кв. м, это 64 квартиры. Первые два дома уже практически расселены.



