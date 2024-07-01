Группа Аквилон раньше всех расселяет ветхое жилье по программе КРТ

Группа Аквилон первая в Архангельской области осуществила расселение аварийных домов в рамках механизма КРТ – комплексного освоения территории. Сейчас компания успешно реализует по данной программе пять проектов. Залог успеха – накопленный опыт работы по расселению аварийного жилья, учет интересов жителей и просчитанная индивидуально для каждой территории финансово-экономическая модель.

Напомним, что в рамках действовавшей с 2011 года городской программы развития застроенных территорий Группа Аквилон за свой счет расселила порядка 30 деревянных аварийных домов, все обязательства по этой программе выполнены, все жители получили новые квартиры либо достойную денежную компенсацию. Также на ул. Поморская – пр. Обводный канал по договору на развитие застроенной территории компания построит новый детский сад, который будет передан муниципалитету. По дополнительному соглашению с администрацией Архангельска в рамках программы РЗТ Группа Аквилон благоустроила мемориальный сквер на месте, где располагался Михаило-Архангельский монастырь, еще один общедоступный сквер будет сделан рядом, на ул. Урицкого.

Еще одна программа, в которой принимает участие компания – комплексное развитие территорий. Это направление одно из ключевых для развития крупных городов Поморья – Архангельска и Северодвинска.

- Несмотря на значительную финансовую нагрузку, мы продолжаем участие в новой программе комплексного развития территорий. Сейчас на разных этапах расселения у Группы Аквилон находятся 40 ветхих аварийных домов, порядка 360 квартир общей площадью около 20 тыс. кв. м, - рассказал председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

В Архангельске на открытых аукционах Группой Аквилон приобретены два участка для КРТ: в районе ул. Логинова - ул. Г. Суфтина - ул. Попова - пр. Обводный канал и ул. Комсомольская – ул. Карельская. За счет Группы Аквилон сейчас ведется расселение 24 аварийных деревянных домов, это 206 квартир. Первый этап расселения на обоих территориях уже завершен. А в районе ул. Попова также будут расселены дома на участке для строительства детсада на 280 мест и обустроен еще один общедоступный сквер.

Алексей Корбут переехал из трехкомнатной квартиры в ветхом деревянном доме на ул. Логинова в трёхкомнатную квартиру в кирпичном доме в том же районе. Буквально – через дорогу.

- Переговоры с представителем застройщика прошли позитивно. Нашли общие точки соприкосновения, компромиссы и заключили сделку. Очень оперативно купили эту квартиру и мы довольны и счастливы! – рассказал Алексей.



Эти эмоции хорошо понятны и Светлане Чировой, проживавшей в аварийной «деревяшке» на ул. Карельской. Новые квадратные метры она получила также в рамках программы КРТ. Говорит, что с застройщиком - Группой Аквилон - диалог сложился сразу.



- Мы встретились, поговорили, стали искать квартиру. Выбрали площадью поменьше, потому что дети разъехались, больше нам и не надо. Оформили все быстро – за две недели, - поделилась Светлана.

Результат - двухкомнатная квартира в 9-этажном доме. Переезд тем примечательнее, что округ Варавино-Фактория для Светланы Чировой родной с детства. К тому же, в этом районе живут дети и внуки.



- 8-й этаж, вид шикарный, вот сидишь и просто иногда любуешься, очень хорошо! – не скрывает эмоций Светлана.

По словам директора по развитию Группы Аквилон Андрея Четверикова, процесс расселения переходят без социальной напряженности, что и является основной целью компании.

- На всех приобретенных нами территориях расселение проходит без нареканий. Мы подходим к каждому клиенту индивидуально. Опыт компании позволяет решать разные задачи – от простых случаев, до самых сложных. Наша задача - не оставить граждан один на один с КРТ, не просто выплатить деньги, но а предоставить им помощь в получении благоустроенного жилья, чтобы переезд был осуществлен качественно, вовремя и без нареканий, - отметил Андрей Четвериков.

Главный специалист Группы Аквилон по комплексному развитию территорий Елена Холодова говорит, что в программе КРТ большое внимание уделяется именно термину «комплексное», что и позволяет нам считать ее действенным механизмом полноценного обновления городской среды.

- Люди, жившие в аварийном жилом фонде, благодаря КРТ, могут приобрести хорошее, благоустроенное жилье. Поэтому это так важно гражданам. С другой стороны, программа помогает городу. Локации, которые были недооценены, получают шанс на развитие, потому что застраиваются они как жилыми комплексами, так и объектами социальной инфраструктуры, - говорит Елена Холодова.

Группа Аквилон расселяет жилье не только в Архангельске, но и в Северодвинске. В рамках трех договоров КРТ в городе корабелов застройщик расселит 14 домов, 136 квартир. На первом участке в квартале 102 расселение 5 аварийных домов уже завершено. Для предоставления нанимателям муниципалитету переданы квартиры в благоустроенных домах, собственники получили достойную компенсацию. В квартале 007 помимо расселения 6 домов застройщик за свой счет благоустроит пешеходную рекреационную зону по периметру квартала площадью. А на территории квартала 005 кроме расселения 3 аварийных домов, часть освобожденного участка зарезервирована для строительства детского сада на 160 мест, а другая будет благоустроена за счет инвестора и безвозмездно передана в муниципальную собственность.

Использование принципов КРТ позволяет не только достигать поставленных целей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», но и обновлять города Поморья, придавать им новый облик, создавать новые точки притяжения.

Организации, заключившие договоры КРТ: ООО «Технадзор-Р», ООО «СЗ Приморский», ООО «ТНС», ООО «СЗ СтройНадзор», ООО «АрхГорСтрой».



