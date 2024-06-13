Александр Фролов рассказал о реализации социальных проектов Группой Аквилон

Накануне 440-летия столицы Поморья председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов рассказал о том, как крупнейший застройщик встречает юбилей областного центра.

- На такие знаковые даты как День города, а в этом году это круглая дата, принято делать подарки. Поэтому Группа Аквилон именно к празднику приурочила очень важное событие – открытие воссозданного памятника истории и культуры – комплекса зданий пивоваренного завода А. Ю. Суркова. Сегодня мы можем сказать, что долгий путь в 10 лет, который мы прошли, успешно завершен. Проект, по сути, является социальным. В экономическом отношении он предполагает длительный срок окупаемости, потребовал значительных вложений в проведение исследований и разработку предусмотренной законом документации для реставрации и воссоздания зданий. Общий объем инвестиций Группы Аквилон в памятник истории и культуры и создание нового городского пространства оценивается в 750 млн рублей. В итоге столица Поморья получила новое общедоступное пространство притяжения архангелогородцев и гостей города, которое, уверен, станет главной площадкой для развития креативного бизнеса и новым объектом привлечения туристов.

Группа Аквилон продолжит реализацию в Архангельске социальных проектов. Напомню, что в рамках действовавшей с 2011 года городской программы развития застроенных территорий наша компания за свой счет расселила порядка 30 деревянных аварийных домов, все обязательства по расселению по этой программе выполнены, все жители получили новые квартиры либо достойную денежную компенсацию. Также на ул. Поморская – пр. Обводный канал по договору на развитие застроенной территории мы строим новый детский сад, который будет передан муниципалитету. По дополнительному соглашению с администрацией Архангельска мы благоустроили мемориальный сквер на месте, где располагался Михаило-Архангельский монастырь. Еще один сквер будет сделан рядом, на ул. Урицкого.

По приоритетным инвестиционным проектам, в рамках областного закона, инициированного губернатором Александром Цыбульским, мы строим в Архангельске два жилых комплекса на ул. Нагорная и пр. Ленинградском, в которых 7% жилой площади будет передано для предоставления нуждающимся: это дети-сироты, и лица, переселяемые из аварийного жилфонда. Всего будет передано примерно 145 квартир. При этом, ЖК «АКВАРТАЛ» на пр. Ленинградский станет первым в Архангельске жилым комплексом с собственной газовой котельной, Группа Аквилон инвестирует в ее строительство и прокладку газопровода порядка 100 млн рублей.

Мы продолжаем участие в новой программе комплексного развития территорий. В Архангельске на открытых аукционах приобретены два участка для КРТ: в районе пр. Обводный канал – ул. Попова и ул. Комсомольская – ул. Карельская. За счет Группы Аквилон сейчас ведется расселение 24 аварийных деревянных домов, это 206 квартир. По участку на ул. Комсомольской первый этап расселения уже завершен. А в районе ул. Попова мы также расселим дома на участке для строительства детсада на 280 мест и обустроим еще один общедоступный сквер.

В планах у Группы Аквилон в Поморье проекты общей площадью порядка 500 тыс. кв. м. В том числе и объекты социальной инфраструктуры, в частности новый ФОК с бассейном.



