Архангельские компании стали чаще брать на работу школьников

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда и варианты возможностей трудоустроиться для подростков (14+ лет) и выяснили, насколько местные компании открыты к юным соискателям и где проще всего найти работу школьнику.

За последний год работодатели Архангельской области стали на 74% чаще размещать вакансии для школьников на hh.ru. В целом за последний год работодатели из регионов СЗФО разместили на hh.ru более 9,3 тыс. вакансий, что на 83% больше, чем за весь 2023. На регион приходится каждая десятая вакансия в федеральном округе, доступная школьникам.

Кем могут работать школьники Архангельской области?

Самой доступной профессией для школьников, живущих в СЗФО и в том числе в Архангельской области, оказалась профессия курьера – больше половины или 59% вакансий, доступных юным кандидатам, сосредоточено именно в этой профессии. При этом местные компании за год сразу на 124% увеличили число вакансий для курьеров-школьников. На втором месте по доступности для подростков оказалась профессия продавца-консультанты (9% или каждая десятая вакансия).

При этом интересно, что число вакансий продавцов для школьников выросло сразу в 4 раза в СЗФО и в Архангельской области, в частности. Также местные компании активно приглашали подростков работать в качестве упаковщиков товаров и покупок, официантами и бариста, промоутерами, операторами колл-центров, а также кладовщиками, SMM-менеджерами и копирайтерами. Кстати, именно на три последние профессии у работодателей особенно сильно выросло число вакансий для школьников: рост более чем в 3 раза за год.

Сколько могут заработать местные школьники?

Средний доход, который предлагают юным соискателям в Архангельской области, за последний год достиг 28 тыс. рублей, что на 4% больше, чем в 2023 году. Также аналитики hh.ru собрали рейтинг высокооплачиваемых вакансий, доступных школьникам региона прямо сейчас:

Оператор call-центра, до 60 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/116140623

Работник торгового зала, до 60 000 ₽ за месяц до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/108250714

Помощник кассира, от 16 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/115578208

Начинающий специалист (тестирование игр и приложений), до 90 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/115993072

Менеджер по рассылке, до 30 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/115900853

Монтажер коротких видео для TikTok, до 60 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/117018264

Участник социологических опросов, до 15 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/115606687

Копирайтер, от 53 500 ₽ за месяц до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/116269447

Оператор чатов, от 57 900 ₽ за месяц до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/116198260

Помощник для работы, от 40 000 ₽ за месяц до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/116923159