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Для школьников Архангельской области есть предложения поработать летом

С начала года российские работодатели разместили на hh.ru более 9 000 вакансий, подходящих для школьников. Это на 82% больше, чем в начале 2022. 

Наибольший спрос на юных работников зафиксирован у компаний из Москвы (каждая пятая вакансия по стране), Московской области (13%) и Петербурга (10% или каждая десятая вакансия в России). В регионах СЗФО работодатели также стали активнее приглашать школьников на работу: прирост новых вакансий для юных работников на 117% по сравнению с прошлым годом. В Архангельской области рост числа новых вакансий для школьников: +92% по сравнению с прошлым годом. 

«Летний сезон ещё не настал, но работодатели уже активно к нему готовятся. Ранее мы рассказывали, что в России растёт спрос на работников в туристической сфере. На данный момент мы фиксируем ещё один тренд – увеличение числа новых вакансий и рабочих мест для школьников. Работодатели всё чаще предлагают юным кандидатам работу на сезон или даже на штатной основе. В целом по России в пятёрке лидеров по спросу на молодых работников компании из сферы перевозок и логистики (17% новых вакансий), ИТ-сферы и телекома (по 6%), маркетинга (3%) и ретейла (1%). 

При этом интересно, что в регионах СЗФО школьников на работу чаще приглашают, наоборот, ИТ-компании (17% вакансий с начала года), на втором месте находится телеком (15,1%) и только на третьем месте работодатели из сферы транспорта и перевозок (9%). Причем за год последние уменьшили число вакансий, доступных школьникам на 57%, а ИТ-сфера и телеком, наоборот, нарастили объема спроса на 66% и 94% соответственно. Таким образом, ИТ-кластер в регионах СЗФО оказался более гибким и открытым для совсем юных работников», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-служба hh.ru СЗФО. 

Школьники и будущие выпускники также достаточно активны: данная категория соискателей успела разместить или обновить на hh.ru более 180 000 резюме с начала года, из них только за март более 36% резюме. Школьники Архангельской области занимают 8% от всего объема по СЗФО.

Аналитика показывает, что наиболее активными в этом году являются юные соискательницы – они разместили более половины (58% резюме). 

Чаще всего юные кандидаты отмечают среди своих сильных качеств грамотную речь, умение работать в команде, сильные навыки пользователей ПК, хорошее знание английского языка и грамотный русский язык. 

Чаще всего российских школьников интересуют такие профессии как продавец-консультант (более 18 000 резюме от школьников), официантов (более 17 000 резюме), курьеров, клиентских менеджеров, администраторов, упаковщиков, промоутеров, операторов колл-центров, копирайтеров, дизайнеров, разработчиков, а также кредитных специалистов. 

Топ вакансий в Архангельской области, подходящих для школьников:

  1. Оператор исходящей линии колл-центра, от 20 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/76543626
  2. Тайный покупатель, до 20 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77485452 
  3. Утренний стажёр, до 45 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/78584497 
  4. Мерчандайзер, от 32 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/70648757 
  5. Копирайтер, https://hh.ru/vacancy/78667905 
  6. SMM - специалист (стажер), https://hh.ru/vacancy/78594759 
  7. Тестировщик, до 25 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/78460222 
  8. Репетитор по предметам начальной школы для 1-4 класса, https://hh.ru/vacancy/73031988 
  9. Маркетолог - рекламщик, от 25 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/78395386
  10. Ассистент руководителя, от 20 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/78353551 

 

31 март 08:08 | : Экономика

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