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Школьники ворвались на архангельский рынок труда

Рынок труда Архангельской области продолжает меняться: школьники и пенсионеры всё больше ищут работу, а работодатели все чаще отказываются от дискриминации и приглашают на работу соискателей, невзирая на пол и возраст кандидатов. 

 Молодежи становится все больше 

Данные hh.ru свидетельствуют, что юные соискатели все активнее выходят на рынок труда. Так, за период с января по август 2024 года более 3,4 тыс. школьников Архангельской области в возрасте от 14 до 18 лет разместили или обновили свои резюме на hh.ru. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года активность местных школьников, ищущих работу, выросла на 14%.   

Интересно, что доля девушек-соискателей больше, чем молодых людей: на женскую часть приходится 58% или 2 тыс. резюме. При этом по сравнению с прошлым годом именно молодые люди увеличили свою активность больше, чем девушки. В течение 2024 молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет разместили почти 1,5 тыс. резюме, превысив прошлогодние показатели на 18%, девушки же стали выходить на рынок труда лишь на 11% чаще. 

C начала года архангельские компании отправили более 6 тыс. приглашений юным работникам. В то же время это на 4% меньше, чем в прошлом году. Примечательно, что наибольшая доля (63% или 4 тыс.) приглашений от работодателей приходится именно на женскую аудиторию. Вместе с тем по сравнению с прошлым годом компании стали на 2% чаще высылать офферы молодым людям, увеличив число приглашений до 2,3 тыс. в 2024 году. 

 Пенсионеры тоже стали чаще искать работу

Возрастные соискатели тоже не отстают в поиске работы от молодого поколения. Так, с начала года местные предпенсионеры и пенсионеры разместили 5 тыс. резюме. Это также превышает их прошлогоднюю активность на 34%. Интересно, что в отличие от молодого поколения, где наиболее активны в поиске работы девушки, в старшей возрастной когорте (от 51 года до 60 лет и более) активнее ищут работу мужчины: на них приходится 2\3 или 68% активных соискателей. 

Также судя по числу офферов, в этому году местные работодатели увеличили число приглашений на работу для предпенсионеров и пенсионеров на 51%. С начала года старшая возрастная группа соискателей получила около 4 тыс. приглашений на собеседования или работу. 

19 сентябрь 09:08 | : Экономика

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